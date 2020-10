The Morning Show d’Apple TV + semble s’appuyer fortement sur la culture du millénaire avec une paire d’ajouts de la saison 2.

Greta Lee (Russian Doll) a rejoint le casting en tant que Stella Bak, la dirigeante ambitieuse d’une société de médias en ligne qui s’adresse à un public de la génération Z et du millénaire. Ruairi O’Connor (La princesse espagnole), quant à elle, jouera Ty Fitzgerald, une star charismatique et avisée de YouTube.

Plus tôt cette semaine, il a été confirmé que Steve Carell, nominé aux Emmy Awards, serait de retour pour la deuxième course de la série en tant que co-présentateur en disgrâce Mitch Kessler.

* 9-1-1: Lone Star a fait appel à Derek Webster (NCIS: La Nouvelle-Orléans) pour devenir le mari du personnage paramédical de Gina Torres, rapporte notre site sœur Deadline.

* Susan Sarandon (Feud: Bette et Joan) jouera dans le pilote de drame HBO Max Red Bird Lane, environ huit étrangers qui arrivent dans une maison isolée, où ils se rendent rapidement compte que quelque chose de sinistre les attend, rapporte notre site sœur Variety.

* Le nouveau drame de BBC America, The Watch, inspiré des personnages des romans Discworld de Sir Terry Pratchett, sera présenté en première le dimanche 3 janvier à 8 / 7c. De plus, il a été annoncé que Wendell Pierce (Chicago PD, The Wire) et Matt Berry (What We Do in the Shadows) exprimeront respectivement la mort sardonique et l’épée magique parlant Wayne.

* Ashley Park (Emily à Paris) a rejoint le casting de la comédie Peacock produite par Tina Fey Girls5eva, sur un groupe de filles des années 90 qui décide de se réunir. Elle incarnera Ashley, membre du groupe de filles, qui «a eu le plus d’expérience, ayant fait partie de sept groupes de filles qui ont échoué auparavant».

* Netflix a publié un teaser pour la saison 2 de Jurassic World: Camp Cretaceous, qui arrivera en 2021 et trouve les campeurs bloqués qui luttent pour survivre sur Isla Nublar alors que la série animée avance au-delà des événements du film Jurassic World:

