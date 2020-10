La troisième semaine de la NFL a été une autre mémorable, avec le champion en titre du Super Bowl, les Chiefs de Kansas City, écartant leurs principaux rivaux de l’AFC, les Ravens de Baltimore, lors d’une confrontation très attendue lundi soir.

Les Chiefs, les Steelers de Pittsburgh, les Titans du Tennessee, les Buffalo Bills, les Seahawks de Seattle, les Packers de Green Bay et les Bears de Chicago sont tous restés presque parfaits à 3-0, tandis que la misère a continué pour les Jets et les Giants de New York, qui ont un long chemin à parcourir alors qu’ils a chuté à 0-3 aux côtés des Falcons d’Atlanta, des Vikings du Minnesota, des Denver Broncos et des Texans de Houston.

Il y avait également une vilaine égalité entre les Bengals de Cincinnati et les Eagles, la décision de ces derniers de donner un coup de pied pour le match nul avec moins de 20 secondes à jouer en prolongation, provoquant la consternation parmi une base de fans mécontente de Philadelphie.

Voici les trois autres titres de la semaine de la NFL …

Mahomes surpasse Lamar sur MNF

Monday Night Football a rassemblé l’idée de beaucoup de gens des deux meilleures équipes de la NFL.

Et bien que cette évaluation puisse encore s’avérer correcte, on nous a servi une indication de l’écart entre les champions en titre et leurs présumés plus proches challengers alors que Patrick Mahomes et les Chiefs ont produit l’une de leurs meilleures performances pour voir les Ravens, 34-20.

Mahomes était à son meilleur magique, se précipitant pour le touché d’ouverture, puis en lançant pour quatre autres, ses 385 verges par la passe faisant de lui le joueur le plus rapide de l’histoire de la NFL à atteindre 10000.

C’était une performance à laquelle les chiffres ne pouvaient pas rendre justice, car le joueur de 25 ans parcourait tout le répertoire de son génie.

Il était tout artisanal une minute alors qu’il pelletait les aisselles à Anthony Sherman, et tout le pouvoir le lendemain, portant un énorme coup alors qu’il lançait une bombe de l’intérieur de sa moitié à Mecole Hardman.

(.)

C’était peut-être un flotteur élevé pour Clyde Edwards-Helaire – le ballon semblant taquiner la défense au ralenti avant de tomber exactement là où il avait été demandé – qui nous rappelait le mieux comment cet enfant joue vraiment à un jeu différent de tout le monde.

C’était un match présenté comme un aperçu potentiel du match du championnat de l’AFC, mais si les Ravens doivent réaliser leur rêve du Super Bowl de sitôt, ils feraient peut-être mieux d’espérer que ce ne soit pas le cas.

Dans la statistique la plus citée du week-end, Lamar Jackson a maintenant une fiche de 0-3 contre les Chiefs dans sa carrière dans la NFL et de 21-1 contre tout le monde.

Le MVP 2019 a décrit Kansas City comme sa «kryptonite» après une nuit où il a lancé pour seulement 97 verges et a été limogé quatre fois. C’est un aveu un peu inquiétant, étant donné que Mahomes ne va nulle part – il a signé un contrat de dix ans qui est le plus lucratif du sport cette saison morte.

Russ continue de cuisiner

“Let Russ Cook” est sans doute devenu le slogan le plus populaire parmi les passionnés de la NFL au cours des premières semaines de la saison, les fans étant ravis de voir les Seahawks invaincus finalement s’écarter d’un scénario de jeu généralement lourd et permettre à leur quart-arrière d’élite de présenter son plein éventail de talents sur une base hebdomadaire.

Après des performances époustouflantes contre les Falcons et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Russell Wilson a poursuivi son premier cas de MVP dimanche dans une passionnante victoire 38-31 contre les Cowboys de Dallas au CenturyLink Field, lançant cinq autres touchés – portant son total de saison à 14 – et, par NFL.com, devenant le premier joueur de l’histoire à revendiquer au moins quatre dans chacun des trois premiers concours de son équipe.

(.)

Le “ Mr Unlimited ” autoproclamé a poursuivi sa connexion quasi télépathique avec Tyler Lockett, tandis que l’ascendant DK Metcalf compensait l’énorme gaffe d’avoir la balle hors de sa prise après qu’il se soit détendu en route vers la zone finale en attrapant le touché gagnant.

Pendant ce temps, les Cowboys restent plus que compétitifs dans une division NFC Est turgescente malgré une chute à 1-2, mais les problèmes avec cette unité défensive montrent clairement que Dak Prescott – qui a maintenant des matchs consécutifs avec plus de 400 verges par la passe – devra être au top de sa forme chaque semaine pour que cette équipe offensive talentueuse arrive là où elle doit être.

La renaissance de Rodgers continue

Alors que Wilson se déchaîne enfin correctement, à Green Bay, le grand Aaron Rodgers apprécie de publier une riposte hebdomadaire à ceux qui ont osé annuler un excellent de tous les temps et ont suggéré que la décision des Packers d’utiliser un choix de premier tour sur le quart-arrière Jordan L’amour dans le repêchage de la NFL 2020 a marqué le début de la fin de son règne de Lambeau.

Le joueur par excellence à deux reprises avait l’air irrésistible à nouveau lors d’une confrontation aux heures de grande écoute dimanche soir contre les Saints de la Nouvelle-Orléans malgré le fait qu’il ne soit pas le receveur Davante Adams, nourrissant Allen Lazard (147 verges et un touché dans un match d’évasion) et en faisant neuf touchés et zéro interceptions à travers trois matchs avec un autre affichage remarquable qui comprenait un tirage au sort TD à Robert Tonyan.

(.)

Le porteur de ballon étoile Alvin Kamara était à nouveau absolument électrique alors qu’il prenait le relais en l’absence de Michael Thomas et avait accumulé un total de 197 verges sur deux touchés pour les Saints, qui chutent à 1-2 au milieu d’une fatigue générale de Taysom Hill. dans les moments clés et des questions persistantes sur la force du bras de lancement de Drew Brees.

Avec le retour de Thomas et le tir de Kamara sur tous les cylindres, le manque de bombes en aval de type Rodgers n’est pas un problème majeur dans cette infraction.

Les factures restent parfaites … juste

Il y a eu des matchs absolument effrayants au cours de trois semaines d’une saison inhabituelle dans la NFL, l’absence de pré-saison et des camps d’entraînement raccourcis jusqu’à présent n’affectant guère la qualité de l’action exposée.

L’affrontement de dimanche entre deux équipes invaincues dans les Bills et les Rams de Los Angeles dans l’ouest de New York n’a certainement pas été à court de drame, les hôtes prenant inexplicablement une avance de 25 points avant de remporter une victoire de trois points à 10 secondes de la fin grâce à la passe de Josh Allen. à l’extrémité serrée Tyler Kroft qui est venu après un appel d’interférence controversé de quatrième passe qui a prolongé le disque gagnant et a laissé les visiteurs furieux.

(.)

Le développement du signal-signal armé de canon des Bills est passionnant et indéniable.

Les faucons se replient à nouveau alors que Foles remplace Trubisky

Il y a 3-0 et ensuite 3-0, comme le quart-arrière des Bears Mitchell Trubisky l’a découvert cette semaine.

Les hommes de Matt Nagy étaient déjà les plus peu convaincants des équipes invaincues à l’approche de la troisième semaine et avaient besoin du banc de mi-match de leur quart partant très critiqué et du dernier étranglement des Falcons pour maintenir leur record.

En baisse de 16 au troisième quart, Trubisky était garé et Nick Foles envoyé dans la mêlée, l’ancien MVP du Super Bowl lançant trois passes de touché pour inspirer une improbable victoire 30-26.

(.)

Il n’est donc pas surprenant que Nagy ait déjà confirmé que Foles conserverait le poste au cours de la quatrième semaine.

