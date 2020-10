Meryl Streep est à nouveau une reine de la danse dans ces photos de premier regard de l’adaptation de Netflix de The Prom de Broadway.

Netflix a publié mercredi quatre nouvelles images de la comédie musicale produite par Ryan Murphy, dont la première le vendredi 11 décembre. Le synopsis officiel est le suivant:

«Dee Dee Allen et Barry Glickman sont des stars de la scène new-yorkaise avec une crise entre les mains: leur nouveau spectacle coûteux à Broadway est un flop majeur qui a soudainement stoppé leur carrière. Pendant ce temps, dans une petite ville de l’Indiana, la lycéenne Emma Nolan vit un genre de chagrin très différent: malgré le soutien du directeur du lycée, le chef de la PTA lui a interdit d’assister au bal avec sa petite amie, Alyssa.

«Lorsque Dee Dee et Barry décident que la situation difficile d’Emma est la cause parfaite pour aider à ressusciter leurs images publiques, ils prennent la route avec Angie et Trent, une autre paire d’acteurs cyniques à la recherche d’un ascenseur professionnel», poursuit le synopsis. «Mais lorsque leur activisme égoïste de célébrités se retourne de manière inattendue, le quatuor trouve sa propre vie bouleversée alors qu’ils se rassemblent pour donner à Emma une nuit où elle peut vraiment célébrer qui elle est.

The Prom stars Streep comme Dee Dee, James Corden comme Barry, Jo Ellen Pellman comme Emma, ​​Ariana DeBose comme la petite amie d’Emma Alyssa, Keegan-Michael Key comme principal, Kerry Washington comme chef de la PTA, Nicole Kidman comme Angie et Andrew Rannells comme Trent. Les autres membres de la distribution incluent Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Logan Riley, Nico Greetham, Sofia Deler et Nathaniel J. Potvin.

La production originale de Broadway de The Prom s’est déroulée de novembre 2018 à août 2019. Faites défiler vers le bas pour voir plus de photos de l’adaptation de Netflix, puis déposez un commentaire avec vos pensées.