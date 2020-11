R

os Morgan (directeur général de la Heart of London Business Alliance) a tout à fait raison d’appeler à l’extension des heures de négociation à 23 heures en décembre. Notre capitale est célèbre pour sa vie nocturne animée et énergique, en particulier à la période de Noël, lorsque Leicester Square, Piccadilly et St James prennent vraiment vie.

Les entreprises de vente au détail et d’accueil ont fait tout leur possible pour s’assurer qu’elles peuvent fonctionner en toute sécurité avant les fêtes de fin d’année. Le temps et l’argent qu’ils ont dépensés ne doivent pas être gaspillés et des heures d’ouverture plus longues tout au long du mois permettront des achats moins encombrés. La mairie devrait transmettre cette proposition de la Heart of London Business Alliance au gouvernement, pour s’assurer que le couvre-feu de 22 heures soit terminé après le 2 décembre et donner aux Londoniens les meilleures chances de prospérer en toute sécurité. S’ils ne le font pas, je crains que notre grande ville ne soit définitivement endommagée.

Farah London, candidate indépendante à la mairie

Réponse de l’éditeur

Dans le West End, les lumières sont allumées, mais tout le monde est à la maison.

Nous ne savons toujours pas dans quelles conditions les détaillants «non essentiels» pourront ouvrir à partir du 3 décembre, mais à supposer qu’ils puissent négocier relativement normalement, une pensée imaginative sera nécessaire. L’extension des heures d’ouverture pourrait bien aider à persuader les acheteurs qu’ils n’auront pas à se battre à travers la foule pour faire leurs achats. L’idée doit être soutenue.

Jonathan Prynn, rédacteur en chef de la consommation

Ce «verrouillage» ne fonctionne pas

Robert Jenrick dit qu’il s’attend à voir un «assouplissement significatif» des restrictions de virus après le 2 décembre. Pourtant, il est difficile de voir comment le «verrouillage» pourrait être assoupli beaucoup plus. À l’exception des pubs et des lieux de culte, les affaires se sont déroulées comme d’habitude. Peu importe l’assouplissement des restrictions, qu’en est-il des restrictions significatives en premier lieu?