Comment s’en sortir avec le meurtre, le hacker Conrad Ricamora échange l’ordinateur portable contre un scalpel, en jouant un rôle récurrent dans la quatrième saison de The Resident.

Selon notre site sœur Deadline, Ricamora apparaîtra sous le nom de Dr Jake Wong, un chirurgien plasticien gay qui s’essaye au chant et à l’écriture de chansons pendant son temps libre. Plus important encore, cependant, Jake est également l’ancien beau-fils du Dr Bell d’un précédent mariage – mais leur relation s’est terminée amèrement après le divorce de la mère de Jake par Bell.

Sur le petit écran, Ricamora est surtout connu pour ses six saisons en tant que pirate informatique et membre honoraire de Keating Five Oliver Hampton sur How to Get Away With Murder, qui a terminé sa diffusion sur ABC en mai. Il a également un certain nombre de crédits de théâtre, y compris la reprise de Broadway en 2015 de The King and I.

Bien que The Resident ne revienne pas dans la gamme de Fox avant la mi-saison, il a déjà été confirmé que la première de la saison 4 abordera la pandémie de coronavirus dans la vie réelle.

«Notre première traite des premiers jours de l’épidémie, en se concentrant sur les effets sur nos héros médecins et infirmières alors qu’ils risquent leur vie quotidiennement», a révélé la co-créatrice de la série Amy Holden Jones en juillet. «À long terme, malheureusement, les séquelles du COVID-19 continueront, même après que nous ayons un vaccin, et nous serons là pour le montrer aussi… [Frontline workers’] les histoires sont émouvantes, profondes et tragiques et continuent de s’accumuler à ce jour. Nous espérons partager bientôt tout ce que nous avons appris.

La troisième saison du drame médical a également été interrompue par la pandémie, obligeant l’émission à conclure trois épisodes plus tôt. Selon le producteur exécutif Todd Harthan, cependant, la saison 4 ne reprendra pas nécessairement là où la saison 3 s’est terminée: «Il y a de gros morceaux qui resteront intacts, mais d’autres choses sont en train d’être repensées», avait-il précédemment partagé.