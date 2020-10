HISTOIRES CONNEXES

Dans l’épisode de ce vendredi de The Right Stuff de Disney +, les astronautes de Mercury Seven sont soumis à un exercice d’entraînement à la nacelle qui donne à la montagne russe la plus folle du monde une promenade dans le parc. L’appareil est conçu pour simuler un avion qui tourne hors de contrôle, et les étoiles de la série y ont été attachées dans un véritable test pour savoir si elles pouvaient garder leur estomac sous contrôle.

«Heureusement, je n’ai pas perdu mon petit-déjeuner ou quoi que ce soit», dit Jake McDorman, qui joue Alan Shepard. «Mais c’était beaucoup plus difficile que je ne l’avais prévu. Je pense que la dernière fois que j’ai été dans quelque chose de très proche de ça, c’était comme quand j’étais sur des montagnes russes quand j’étais beaucoup plus jeune. Alors vous vous dites: “ Oh, je vais bien ”, puis vous vous dites: “ Oh, j’ai la trentaine maintenant. Je ne vais pas bien.’ C’était donc une journée de tournage précaire.

La machine s’avère même difficile pour Alan confiant, qui commence à éprouver des accès de vertige à la suite d’un trouble de l’oreille interne connu sous le nom de maladie de Ménière. Un tel revers “doit être, en particulier pour quelqu’un comme Alan ou l’un des astronautes venant d’un milieu de pilote d’essai, juste un énorme handicap pour leur capacité à concourir”, note McDorman. «Une grande partie de leur force motrice, de ce qu’ils font, c’est la compétition et l’ambition et repousser les limites, pas seulement de leur propre corps, mais des avions qu’ils testent. … Être confronté à quelque chose dont il ne peut pas se sortir, ça va juste humilier [Alan], d’une manière, et le rendre vulnérable d’une manière dont il n’est pas habitué.

Le vertige le forcera également à demander l’aide de l’infirmière en aérospatiale Dee O’Hara (jouée par Kaley Ronayne de Gotham) alors qu’Alan tente de rester dans la course pour être le premier Américain dans l’espace. Mais il a une concurrence féroce, en particulier de la part de John Glenn (Patrick J. Adams de Suits), qui n’est pas la personne préférée d’Alan. «Je pense que le vrai problème d’Alan Shepard avec John est qu’ils sont si similaires, et de son point de vue, John n’est pas honnête à ce sujet», suggère McDorman. «Je pense qu’Alan est résolument compétitif et très honnête avec lui-même sur la nature de son ambition et son appétit d’aller plus loin, d’aller plus vite, d’être meilleur que quiconque, et John, en particulier publiquement, a organisé cette image d’homme de famille. , un chrétien et un homme moral. Toutes ces choses sont vraies à propos de John, mais je pense qu’Alan avait l’impression que c’était un petit taureau-t, parce qu’à la fin de la journée, c’est un combattant de combat de chien fou comme les autres, mais il se considère comme moralement supérieur à ses pairs, et je pense que cela irrite vraiment Alan. Je pense que cela l’énervait particulièrement que John soit plus habile à manipuler ce personnage public pour lui donner un avantage que je pense qu’Alan pensait inutile.

Et ce n’est pas la seule relation compliquée dans la vie de l’astronaute: c’est un héros national avec une femme, Louise (Shannon Lucio de l’OC), et une famille, mais c’est aussi un homme infidèle. «Réconcilier ces multiples facettes de sa personnalité était l’une des plus grandes joies de le jouer, l’une des choses qui était excitante en tant qu’acteur, de se mettre dans la tête et de voir comment il concilie ces deux parties de sa personnalité au quotidien. sur une base journalière », partage McDorman.

Pour sa part, McDorman pense que la vraie Louise était au courant de l’infidélité de son mari, mais «il n’y a que tellement de données concrètes que vous avez de Louise ou d’Alan, directement», ajoute l’acteur. «C’étaient des gens très privés. Ce n’étaient pas John et Annie Glenn. Je pense qu’il n’a pas aimé les projecteurs, et il n’a même pas écrit le sien [biography]. Une partie doit être simplement spéculative et essayer de la reconstituer. Je pense qu’elle le savait, et je pense qu’elle savait que c’était l’homme qu’elle avait épousé, et malgré toutes ces faillites, il devait y avoir quelque chose de vraiment spécial et de fort en eux qui pourrait résister à chacune de ces tempêtes.

En fait, McDorman et Lucio – qui ont tous deux lu la biographie posthume de Shepard Light This Candle – ont fréquemment discuté du mariage de leurs personnages et ont essayé de montrer que “[Louise] était celui qui l’a empêché, faute d’un meilleur terme, de se mettre en orbite et d’avoir une grosse tête et de penser qu’il était trop gros pour échouer », dit McDorman. “[They] avait une relation qui le fondait vraiment, même s’il aurait ces appétits qui détruiraient apparemment un mariage. Ils ont trouvé une sorte de version d’un arrangement qui fonctionnait bien pour eux.

Et en ce qui concerne les astronautes de Mercury Seven qui ont vécu dans la vieillesse, «à part John Glenn et Annie Glenn, [Alan and Louise] étaient le seul couple des [group] qui est resté marié jusqu’à sa mort », note McDorman. «Les deux, d’une manière ou d’une autre, malgré toutes ces vérités, l’ont fait fonctionner et ont eu une famille heureuse.