Après sept saisons à jouer Mike Ross sur USA Network’s Suits – plus un arc de retour lors de la dernière diffusion de l’émission – Patrick J.Adams ne cherchait pas un autre rôle à la télévision.

«Je cherchais à m’endormir pendant environ 365 jours», raconte l’acteur à TVLine en riant. «C’est une sorte de blague, mais ce n’est pas loin de la vérité. J’étais vraiment excité d’être à la maison et de ne pas me précipiter dans quelque chose, de faire une pause. nous [were] fonder une famille et j’étais loin de ma femme [Troian Bellisario] depuis si longtemps. Je me souviens avoir été dans l’état d’esprit du genre: «Je dois juste prendre un moment et m’habituer à être à la maison et reprendre le dessus. J’étais donc très excité de simplement faire une pause et de pouvoir profiter du fait que j’avais gagné la rare capacité, en tant qu’acteur, d’être patient, d’attendre d’être à nouveau inspiré pour faire quelque chose.

Pendant ce temps, quelques projets ont vu le jour auxquels Adams «a failli sauter, mais je me suis dit: ‘Je ne sais tout simplement pas s’ils vont obtenir la meilleure version de moi, honnêtement, à ce stade’ ‘» il partage.

Puis Adams a eu vent que The Right Stuff, le livre de Tom Wolfe de 1979 sur les premiers astronautes du Projet Mercury, était en cours d’adaptation en série télévisée (avec deux épisodes ce vendredi sur Disney +). «Je viens de dire:« C’est ce que j’attendais », se souvient Adams,« et soudain, tout dans mon corps s’est réveillé à nouveau, et tous les systèmes ont fonctionné, et tous les interrupteurs ont basculé, et j’étais comme , ‘Si je peux faire partie de ça, je tuerais pour le faire.’ “

Ci-dessous, Adams révèle ce qui l’a effrayé en jouant l’astronaute John Glenn et présente les riches relations de son personnage avec son compatriote membre de Mercury Seven, Alan Shepard (Limitless ‘Jake McDorman) et sa femme Annie Glenn (Grey’s Anatomy Nora Zehetner).

TVLINE | Qu’est-ce qui vous a attiré dans The Right Stuff?

Je n’aurais pas pu être un plus grand fan du livre. Mon père m’a donné le livre, je pense, quand j’avais environ 14 ou 15 ans, et c’est l’un des livres dont je me souviens que je suis tombé vraiment amoureux. Je pense que je l’ai lu plusieurs fois, d’un bout à l’autre, et je suis devenu fasciné par le programme spatial. J’ai adoré le sens de l’humour de Tom Wolfe, son intelligence et sa perspicacité. J’ai adoré la façon dont il parlait de masculinité, de repousser les limites et de gens qui travaillent ensemble. Tout cela était tout simplement fascinant pour moi en tant qu’enfant. Cela restait en quelque sorte là dans ma mémoire comme cette chose qui m’inspirait, que j’aimais tant, et puis je n’y avais pas pensé depuis des années. Cela a certainement suscité un intérêt pour l’espace. Je connais très bien le programme Gemini, le programme Apollo, et le programme Challenger, et le programme Shuttle, puis maintenant SpaceX. J’ai toujours en quelque sorte gardé mon oreille au sol. J’y ai toujours prêté attention.

Mais quand j’ai entendu dire qu’ils faisaient la série, c’était comme cette partie de moi, ce petit enfant en moi qui avait été si excité et d’abord inspiré par cette histoire, est devenu vivant, et je me suis dit: «Wow, être un une partie de cela serait vraiment spéciale. Et puis j’ai lu le script, qui l’a juste renversé. C’était un si beau scénario et il était si bien dans tous les sens que je savais juste que c’étaient des gens avec qui je voulais travailler. Participer à la narration d’une histoire qui comptait tellement pour moi en tant qu’enfant, et une histoire qui, je pense, est en quelque sorte tombée sur le bord du chemin, juste parce que tant de temps s’est écoulé, tant de choses se sont produites dans l’espace programme, que les gens ne pensent pas vraiment à ces hommes et ces femmes, c’était un tel cadeau de pouvoir faire partie de l’apport de cela à une nouvelle génération.

TVLINE | Y avait-il quelque chose à propos de John Glenn, en particulier, auquel vous vous êtes connecté? Il y a une grande variété de personnages riches dans cette série, alors qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer avec John?

J’ai lu honnêtement le script et j’ai dit: «Je ne sais pas si je suis l’un de ces gars», mais je voulais certainement en faire partie, et c’était en quelque sorte un moment rare où je ne l’ai pas fait savoir pour quoi se battre. J’ai en quelque sorte pris [the producers’] et m’a dit: “Pour qui voulez-vous me voir?” et ils ont immédiatement dit: «John Glenn», ce qui, au début, ne me paraissait pas très bien. J’avais beaucoup de peur, pour être honnête. J’ai dit: «Écoutez, je ne sais pas si j’ai ce qu’il faut ici», mais je me suis néanmoins préparé. J’ai fait autant de recherches que possible avant l’audition. Je me suis assis avec beaucoup d’enregistrements vidéo et audio de lui, puis j’ai vraiment essayé de voir ce qu’il y avait sur la page et ce qui me ressortait. Je suis entré et ils, Dieu merci, ont dit que j’étais le gars. Je pense que j’étais la première personne choisie.

De là, j’ai vraiment appris à tomber amoureux de John Glenn. Je ne savais pas grand-chose à son sujet, à propos du processus. Mais ce qui m’a vraiment parlé au fil du temps, c’est à quel point il est en quelque sorte aimé, et il est en quelque sorte le plus connu des Mercury Seven, ce que je trouvais vraiment intéressant, parce qu’il était aussi l’homme étrange du Mercury Seven, et pas parce que il était le meilleur. Il ne s’intégrait pas. C’était un drôle. Il n’a pas bu. Il n’a pas fumé. Il ne se baladait pas avec les femmes du Cap. C’était un homme de foi et de science, et il sentait vraiment qu’ils étaient là pour faire un travail, et qu’ils étaient tous appelés à une puissance supérieure. J’ai adoré ça chez lui. Il croyait vraiment à la magie et à la majesté de ce qu’ils essayaient de faire là-bas, puis il s’est pris très, très, très au sérieux dans cet effort, et cela a fini par vraiment l’affecter ainsi que sa dynamique avec ce groupe de gars. Il a continué à se forger ce statut légendaire et a vécu une vie incroyable, pas seulement dans le programme spatial ou au Sénat, mais avec cette relation incroyable et cette belle famille qu’il a bâtie. Mais quand le programme Mercury était en cours, je pense que c’était une période très difficile pour lui, d’après ce que j’ai pu lire. C’était excitant, et il sentait qu’il était au bord du précipice de l’histoire et qu’il était en train de jouer un rôle dans celle-ci, mais il n’en faisait pas partie et je pouvais vraiment comprendre cela. J’ai, dans ma vie, senti que je savais que je voulais faire quelque chose, je savais que j’avais une vocation, je savais que si je travaillais dur, je pourrais réussir, mais parfois, j’avais l’impression que personne ne comprenait vraiment moi, ou que je ne savais pas trop où je me situais, et je ne savais pas comment pratiquer le sport d’équipe, pour ainsi dire. C’était donc mon point d’entrée. C’est là que j’ai eu l’impression que nous nous connections et où une grande partie de mes recherches ont commencé.

TVLINE | Vous vous êtes aussi en quelque sorte transformé dans ce rôle, en termes de look et d’accent. Comment était-ce pour toi?

C’était tellement amusant. Encore une fois, effrayant, parce que c’est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Mais juste au début, [I was] inspiré par John lui-même, car plus je lisais sur lui, j’appris à quel point il était tenace. Il n’a pas abandonné, et il n’a pas laissé la peur se mettre en travers de son chemin, et j’ai juste dit: «Si tu veux faire ça, tu vas devoir être intrépide», et j’ai juste commencé à entourer moi-même avec de très bons professeurs. J’ai eu quelques coachs vocaux avec lesquels j’ai commencé à travailler très tôt dans le processus, et cela a été utile, [along with] faire une tonne de recherches. J’ai pu visiter des archives de John Glenn à l’Université de l’État de l’Ohio, alors j’ai vraiment pu fouiller dans une tonne de recherches que, je pense, la plupart des gens n’ont pas eu l’occasion de consulter. Je suis juste allé nager dans l’océan de John Glenn et j’ai attrapé autant que je pouvais, puis j’ai dû apprendre très rapidement que lorsque je suis arrivé à coucher, vous devez tout jeter et être juste dans le moment.

Là où j’ai vraiment eu le plus de chance, c’était à quel point ce casting était incroyable. Vous pouvez faire tout le travail que vous voulez à la maison et faire toute votre préparation, mais si vous arrivez au travail et que vous n’êtes pas entouré de gens qui apportent tous leurs meilleures versions d’eux-mêmes, apportant leur jeu A, alors il tombe à plat. Nous avons un énorme ensemble. Je n’ai jamais travaillé sur quoi que ce soit où un groupe de cette taille se gélifiait immédiatement. Nous sommes tous amis à ce jour et je pense que nous serons amis pendant très, très longtemps. Cela a donc fait une grande différence. C’était comme si c’était un endroit sûr pour venir, essayer de grandes choses, peut-être échouer, mais reprenez-vous et essayez à nouveau, et cela a rendu toutes nos performances encore plus riches.

TVLINE | L’une des relations les plus intéressantes de la série est celle entre John Glenn et Alan Shepard. Que pensent-ils les uns des autres?

Pas grand chose, je ne pense pas. [Laughs] C’est une épée à double tranchant. Il n’y a aucun doute dans l’esprit de l’un ou l’autre de ces gars-là qu’ils sont des pilotes remarquablement talentueux, donc il y a un respect là-bas. … Mais là où la relation a vraiment commencé à se désagréger, de mon point de vue dans la recherche que nous avons faite, c’est cette compétition pour déterminer qui allait être le premier dans l’espace. Cela a commencé à se jouer dans toutes sortes d’avenues différentes, et soudain, les médias en ont joué un rôle important, ce à quoi John était excellent, mais ensuite Alan Shepard, roi des manèges, grand buveur, grand fêtard, il était le fan. favori des gars. Ils l’aimaient. Il était comme leur capitaine à cet égard. Au fur et à mesure que cette approche très, très différente du travail se déroulait, je pense que cela créait de plus en plus de division entre eux. Dans mes recherches, je pense qu’une fois que Shepard a été choisi pour le premier vol, et John, au début, il a essayé de saboter cela, cela les a vraiment déchirés, et je ne sais pas s’ils se sont complètement remis de cela. Mais finalement, John est de son côté et est [Alan’s] et en apprenant à gérer cela et en obtenant sa propre opportunité d’aller dans l’espace, je pense que la rivalité a commencé à s’éteindre. Mais il ne fait aucun doute que tout au long de leur vie, leur approche s’est frottée dans le mauvais sens, et ils ont dû faire très attention à ce qu’ils disaient et au temps qu’ils passaient ensemble.

TVLINE | La relation de John avec sa femme, Annie, est également très intéressante, en ce sens qu’elle est très différente par rapport aux mariages des autres gars. Comment le caractériseriez-vous?

Oh, c’est vraiment l’une des plus grandes sources d’inspiration. Je savais que leur relation était quelque chose de remarquable. Il n’est pas nécessaire de creuser trop loin dans John Glenn pour le savoir. Annie Glenn est juste un être humain incroyable, et j’encourage vivement quiconque et tout le monde à aller lire sur elle… L’une des choses que j’ai trouvées qui m’a le plus aidé dans le processus était ces trois boîtes géantes qui venaient d’être livrées aux archives, qui étaient les lettres entre John et Annie depuis le moment où il a quitté leur petite ville pour aller au camp d’entraînement avant d’être expédié à la guerre, et tout au long de la guerre de Corée. Des milliers de lettres. Trop [to] lire, donc je devais simplement les choisir au hasard et chercher certaines dates, où je savais que des choses spécifiques s’étaient produites. La façon dont ces deux personnes se parlent au fil des années et des années et des années, la longévité de celui-ci, le profond respect et l’admiration l’un pour l’autre, l’honnêteté, la gentillesse, l’amour, le soutien, c’est une histoire d’amour que je n’avais jamais vraiment pleinement compris auparavant, et c’était une si grande partie de la raison pour laquelle John a vécu la vie qu’il a vécue. Il parlait tellement de ça. Il a accompli tellement de choses dans sa vie, mais rien de tout cela n’aurait été possible s’il n’avait pas eu Annie, qui était vraiment sa meilleure amie. Je me suis beaucoup inspiré de cela, comme je sais que Nora l’a fait, et nous aimions nous réunir et lire ces lettres chaque fois que nous [could].