Dwayne «The Rock» Johnson s’est résigné à perdre 2 millions de dollars pour cette ferme qu’il aurait achetée 9,5 millions de dollars en 2019.

Le ranch massif est situé dans la petite ville de Powder Springs, en Géorgie, à environ 45 minutes de route au nord-ouest d’Atlanta.

Une perte de 2 millions de dollars serait dévastatrice pour n’importe qui, mais heureusement, The Rock est devenu l’acteur le mieux payé d’Hollywood pour la deuxième année consécutive.

Il vient de gagner 23,5 millions de dollars sur le nouveau film Netflix «Red Notice», sans compter sa fortune accumulée, évaluée à 320 millions de dollars.

La propriété a une superficie de plus de 18 hectares et dispose d’un grand manoir, d’une ferme, d’un centre équestre, d’un centre équestre et d’un belvédère.

Au centre de la propriété se trouve le manoir, inspiré de l’architecture typique des bastides en France.

La casita a 14 000 m² de surface habitable, avec un total de 8 chambres, 6 salles de bains et 3 demi-salles de bains.

Les finitions de la plus haute qualité comprennent des parquets en noyer vieilli, des murs en pierres apparentes avec une cheminée et des poutres en bois massives dans les plafonds voûtés.

Les salons et salles à manger spacieux sont reliés par une élégante bibliothèque lambrissée.

Sa cuisine est le rêve de tout chef. Il est plein d’armoires en bois avec des comptoirs en marbre, un double four et un immense îlot au centre pour le petit-déjeuner familial.

Les espaces de divertissement sont situés au niveau inférieur et comprennent un immense bar et une cave à vin.

La chambre d’amis et la chambre principale sont situées au premier niveau et cette dernière a un accès privé à la cour arrière.

En montant ce bel escalier, vous atteignez le deuxième niveau, où se trouvent les 6 chambres restantes, toutes super spacieuses et avec de belles vues à travers leurs fenêtres.

Voici quelques-unes de ses salles de bains impressionnantes.

Entouré de vastes jardins avec des arbres luxuriants et des pelouses soigneusement taillées, le manoir fait face à un lac pittoresque qui n’inspire rien d’autre que la paix et la tranquillité.

Les attractions extérieures comprennent une cuisine avec tout ce dont vous avez besoin pour un bon barbecue, un pavillon avec un toit en bois et une cheminée, et bien sûr, la piscine rafraîchissante entourée de chaises longues et de parasols.

Au loin se trouve la ferme avec une grange à foin, des écuries d’une capacité de 12 chevaux, un manège et une maison de campagne du 19ème siècle qui abrite le personnel qui entretient la ferme.

Dwayne Johnson, 48 ans, travaille actuellement sur plusieurs projets en voie d’achèvement, dont un biodrame intitulé “The King”, sur le roi Kamehameha d’Hawaï, “Young Rock”, qui offre un aperçu de la années de formation de la superstar, et bien sûr, “Red Notice”, face à Ryan Reynolds et Gal Gadot qui s’ouvre cette année.

L’acteur sympathique Jumanji a un compte Instagram impressionnant, avec plus de 211 millions d’abonnés.

Continuez la visite de cette magnifique propriété que The Rock lâche pour 7,5 millions de dollars.