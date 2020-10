HISTOIRES CONNEXES

Cet enfant drôle avec le gros nez avec lequel Charlie Brown traîne fait tout dans un nouveau teaser pour The Snoopy Show, qui sortira sur Apple TV + le 5 février 2021.

Pour marquer le 70e anniversaire de la première bande Peanuts jamais publiée – et, en fin de compte, pour nous éloigner du monde réel pendant 60 secondes trop brèves – Apple TV + publie vendredi un teaser pour son nouvel animé série mettant en vedette le beagle internationalement apprécié et son meilleur ami à plumes Woodstock alors qu’ils s’attaquent à de toutes nouvelles aventures (tout en prenant du temps pour la pizza en cours de route).

«Snoopy peut sembler être juste un chiot joyeux dansant, amoureux des os, assis dans une niche, mais il est bien plus que cela», nous rappelle le synopsis de la série. «C’est Joe Cool: le gamin le plus branché de l’école. Il est le roi des surfeurs et le célèbre bras de fer Masked Marvel. Il est Flying Ace de la Première Guerre mondiale qui combat le Baron Rouge. Tous ses personnages audacieux et aimés sont pleinement exposés dans cette toute nouvelle comédie animée.

Destiné aux enfants âgés de 4 à 11 ans et à leurs soignants, chaque épisode de The Snoopy Show sera composé de trois dessins animés de sept minutes rendus dans le style d’animation familier de la franchise. La nouvelle série présente également des personnages de Peanuts tels que le super-fan susmentionné / Joe Shlabotnik, Lucy, Linus, Franklin, Schroeder et Peppermint Patty.