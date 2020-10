Los Swingers, Celia Lora avoue avoir été témoin de cela dans un hôtel | INSTAGRAM

La belle et charismatique mannequin, Celia Lora, a été chargée de se positionner comme l’une des créatrices de contenu les plus aimées et les plus amusantes d’aujourd’hui grâce à son apparition sur MTV et cette fois dans la salle d’amour avec Celia Lora.

Dans ce programme enregistré et édité par MTV, Celia se consacre à donner des conseils d’amour à ses fidèles fans, toujours avec un sujet spécifique qui génère de nombreux doutes chez les utilisateurs, qui se consacrent à lui envoyer des questions pour voir ce que pense Celia.

Le chapitre d’aujourd’hui aborde un sujet assez central, léchangistes et pour commencer, la première question était, qu’est-ce qu’un échangiste? Concept que Celia Lora n’a pas vécu dans sa propre chair, mais dont elle a connaissance et reçoit même des propositions tous les jours sur ses réseaux sociaux.

Cela pourrait aussi vous intéresser: comme une poupée, Celia Lora vêtue de soie et avait l’air fabuleuse

Il s’agit de couples qui ont une relation stable et qui sont si libéraux qu’ils permettent à leur partenaire d’établir des relations avec d’autres couples, bref, ils changent de partenaire pour avoir des relations.

La belle fille d’Alex Lora del Tri a révélé qu’elle n’avait jamais connu ce type de relation et qu’elle ne le ferait pas car elle est très jalouse et la plupart de ses partenaires l’ont été, il serait donc impossible d’y penser.

Bien qu’il ne l’ait pas vécu, il dit avoir été visité dans des hôtels considérés comme échangistes, et bien, ils échangent ouvertement des soirées il y en a même qui organisent de grandes fêtes où ils échangent entre tout le monde.

Il nous a également dit qu’il existe d’autres types d’endroits qui sont spécifiquement pour ce type de personnes, qu’il s’agisse de bars, d’hôtels, de fêtes, etc.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

De leur côté, les fans lui ont demandé des conseils pour voir si faire cette activité quelque chose qui serait à considérer que si vous voulez le faire, faites-le, mais qu’elle ne le ferait pas et ne le recommande pas, car elle considère qu’il serait préférable de respecter votre partenaire si c’est déjà vous l’avez et ne prenez pas de risques avec ce type de proposition, même si elle assure également et se rend compte qu’il y a des gens qui le feraient facilement et sans aucun problème dépend de chaque personne.

Une de ses followers a avoué à Celia qu’elle faisait ce genre de chose mais si ma connaissance de son petit ami cesse d’être considérée comme un échangiste et devient une pure infidélité, car on suppose que ces types de couples donnent leur consentement c’est ouvertement une exigence stricte pour être catalogué de cette manière.

Alors elle lui a conseillé de ne plus le faire et que le mieux serait d’en parler, elle n’aimerait pas du tout si son petit ami faisait ça sans qu’elle s’en aperçoive.

D’autres utilisateurs avouent que leurs partenaires ont accepté d’avoir ce type d’échanges mais au moment de l’heure ceux qui ne pouvaient pas y aller se sentaient tellement que Celia Lora assure que c’est ce qu’elle imaginait se passerait si elle essayait, la vérité Que ce n’est pas une activité très facile à réaliser car cela prendrait beaucoup de sécurité et qu’il y a des gens qui sont tellement amoureux qu’ils le feraient et aussi d’autres qui ne sont pas si amoureux et c’est pourquoi ils le feraient, tout le monde.

Celia Lora a également révélé qu’elle reçoit de nombreux messages dans lesquels des couples lui demandent de participer à un couple échangiste ou à trois avec eux. Et que c’est presque toujours la femme qui lui dit que son mec aime vraiment la voir et qu’elle accepterait d’avoir quelque chose avec les deux en même temps.