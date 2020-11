UNE

À la tête de son label éponyme, directeur de la création mondiale pour Timberland et supervisant généralement un certain nombre de collaborations à tout moment, c’est un euphémisme de dire que Christopher Raeburn est un homme occupé.

L’ancien de RCA est le gardien d’une conception responsable et intelligente. Il sauve les uniformes militaires désuets et les tissus excédentaires des décharges et les transforme en collections époustouflantes, contribuant ainsi à réduire le fardeau de la mode sur l’environnement.

Il a travaillé avec tout le monde de Barbour, Fred Perry et Victorinox sur des projets spéciaux – il y a même eu un rapprochement avec Disney, dont les résultats ont été sacs Mickey et Minnie en cuir noir élégant un monde loin de tout ce que vous trouverez dans The Magic Kingdom.

Maintenant au milieu du lockdown 2.0, le concepteur innovant a été contraint de faire une pause.

Nous avons profité de la pause dans l’emploi du temps de Raeburn pour le questionner sur cet autre grand C-mot de l’année – Noël.

Cela a été une année difficile; à quoi ressemblera Noël 2020 pour vous?

Cela a certainement été différent; normalement, je rendrais visite à de la famille dans le Kent, mais il semble que je resterai dans le sud de Londres cette année. J’habite près de Sydenham Woods et Crystal Palace, donc j’espère qu’il y aura encore des promenades de Noël décentes à faire!

Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits de Noël cette année?

Honnêtement, après l’année que nous avons tous eue, je ne pense à rien de physique, mais j’attends avec impatience un peu de repos et (espérons-le) de détente avec mes proches.

Quel est le meilleur cadeau de Noël que vous ayez jamais offert ou reçu?

Chez RÆBURN, nous sommes axés sur l’artisanat, la créativité et la communauté et nous organisons des ateliers où les participants peuvent fabriquer des mascottes d’animaux à partir de matériaux coupés. Les bénéfices sont tous reversés à une association caritative (WWF) – J’ai été très fier d’acheter des places pour mes amis et ma famille qui font ensuite preuve de créativité pour la journée! Cette année, nous avons mis en ligne nos ateliers afin que les gens puissent se joindre à nous et faire de partout dans le monde.

Votre achat le plus indulgent?

Au fil des ans, je suis fier des archives de vêtements que nous avons accumulées chez RÆBURN; c’est une excellente ressource. Certaines pièces sont extrêmement rares et d’autres sont inspirantes pour leurs détails – toutes ensemble, il y a des milliers de pièces, donc je suppose que c’est un peu indulgent!

Quelle pièce de votre collection ferait le cadeau parfait?

Je pense que notre gamme originale de cartes en soie des années 1950 est peut-être la partie la plus spéciale de notre collection. Les cartes étaient à l’origine utilisées par les pilotes. Nous les prenons et les transformons en robes, tops, coussins, foulards et sacs (120 £, ci-dessous). Ils sont fantastiques comme cadeaux.

Qu’est-ce qu’une idée cadeau sécurisée ou une bonne option de dernière minute?

Si nous mettons Covid de côté, j’aime toujours offrir des abonnements aux musées – le V&A ou Le musée Horniman à Forest Hill sont à la fois incroyables, et c’est merveilleux de donner un cadeau qui peut inspirer et ravir toute l’année.

Vous êtes fan de la durabilité, quel cadeau éthique ou écologique suggéreriez-vous pour renforcer les références écologiques de quelqu’un?

Au début du printemps, j’ai acheté une vermifuge pour ma maison; il s’avère que 70% des déchets ménagers peuvent être compostés. Les vers mangent essentiellement leur chemin à travers les vieux restes de nourriture et même le carton. Ils font du compost et aussi du «thé de ver» qui peut être versé sur les plantes domestiques une fois dilué un peu!

Trouvez un vermifuge similaire à Raeburn ici.

Quelle est la seule chose sans laquelle vous ne pouvez pas vivre?

Depuis que j’ai un Vélo électrique Van Moof ma vie de banlieue a changé de façon incommensurable! Je voyage du sud de Londres à notre studio à Hackney, donc ça a vraiment changé la donne!

