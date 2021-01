M

isha Nonoo n’est pas étrangère à un aliment de base vestimentaire.

La créatrice de mode anglo-bahreïnite a fondé sa marque éponyme en 2011 et ne cesse de se renforcer depuis.

Non seulement la durabilité a été au cœur de son action, bien avant qu’elle ne devienne le mot à la mode dans l’industrie, mais Nonoo a également été finaliste pour le très convoité CFDA Award en 2013 (mieux connu sous le nom d’Oscars de la mode) et a également une collaboration remarquable à guichets fermés. avec son amie Meghan Markle sous elle, sans doute designer, ceinture.

Nonoo se prépare également à lancer sa collection capsule «Perfect 10» plus tard ce mois-ci, qui comprend des pièces intemporelles et sans saison qui, selon elle, devraient constituer la base de toute garde-robe. Pensez aux basiques épurés et minimaux avec un panache sérieux.

En tant que championne autoproclamée des femmes, Nonoo a également exploité dix femmes imitables qui, selon elle, incarnent le mieux l’intrépidité de sa marque à modéliser, de la fondatrice de DREST, Lucy Yeomans, à l’ancienne directrice exécutive de la mode chez British Vogue, Serena Hood. .

Étant les parkers curieux que nous sommes ici au Standard, nous voulions savoir comment Nonoo parvient à tout faire, tout en réussissant à avoir un teint impeccable (peut-être est-elle née avec?) Et à paraître pérennellement fabuleuse. De la Dre Barbara Sturm à un excellent correcteur de dissimulation, voici les pièces dont Misha Nonoo ne pouvait se passer. Course vous à la caisse.

À quoi ressemble actuellement 2021 pour vous?

Bien que nous ayons encore de nombreuses restrictions sur les coronavirus aux États-Unis, nous avons des collaborations et des partenariats super excitants qui se lancent cette année avec un groupe hôtelier, une marque de maillots de bain et une plate-forme de location tellement de choses à attendre. Surveillez cet endroit…

Avez-vous des résolutions pour le Nouvel An?

Personnellement, je n’aime pas particulièrement les résolutions du Nouvel An – je préfère vivre avec intentionnalité tous les jours et je décide souvent de faire les choses différemment à plusieurs moments de l’année. Je ne crois pas qu’il faille attendre la fin de l’année ou le début d’une nouvelle année pour se résoudre à faire quelque chose.

Quels sont vos cinq incontournables de la garde-robe WFH?

(La chemise de mari Misha Nonoo / Misha Nonoo)

J’ai mis un point d’honneur à m’habiller chaque matin car c’est bon pour l’état d’esprit. Rien de tout cela ne fonctionne dans les PJ.

en relation

Quelle est votre routine de soin?

(Le nettoyant enzymatique Dr.Barbara Sturm / Space NK)

Quel est le seul objet sans lequel vous ne pouvez pas vivre?

(Le planificateur annuel Smythson / Smythson)

Mon agenda annuel Smythson. Je commence chaque année avec une année personnalisée et cela m’aide à planifier et à envisager l’année à venir. Certes, cependant, que l’année dernière n’a pas été beaucoup d’action. Je ne pourrais pas non plus vivre sans mon passeport – il n’a pas non plus eu beaucoup d’action l’année dernière, mais c’est mon bien le plus précieux.

Comment intégrez-vous du temps pour vous dans votre emploi du temps?

Malgré le fait d’avoir un bébé, j’essaie toujours de méditer pendant vingt minutes chaque matin au réveil. Cela m’aide à entrer dans la zone et à me sentir ancré.

Quel a été votre achat pandémique sans culpabilité préféré?

(Nue Co.)

Suppléments de The Nue Co. Il vaut vraiment la peine d’investir dans votre santé en ce moment! Je suis également accro au matcha et j’achète du Matcha de qualité cérémonielle que je fouette dans des lattés de matcha à la maison chaque matin.

Quel est le produit de beauté que vous souhaiteriez que plus de gens connaissent?

(Le correcteur Magic Away de Charlotte Tilbury / Charlotte Tilbury)

Le correcteur Magic Away de Charlotte Tilbury. C’est honnêtement magique et cache toutes les nuits blanches et tôt le matin. J’adore aussi le mascara Smokey Eye de Bobbi Brown – ce sont les deux seuls produits de maquillage que j’utilise religieusement.

en relation