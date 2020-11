Oui

Vous avez peut-être entendu ou non le nom d’héritier – mais vous êtes sur le point de le faire.

Musicienne, influenceuse et fille cool de la mode, Patricia Manfield (ou Heir comme elle est connue de ses 400000 followers) est un multi-trait d’union que vous devez avoir sur votre radar.

2020 a peut-être été annulé par certains, mais pour la chanteuse d’origine russe et italienne, ce sera peut-être sa plus grande année à ce jour, de la sortie de son premier EP auto-écrit “Daddy Issues” à sa dernière collection de collaboration avec Nasty Gal.

Pour ce dernier, la capsule s’inspire du glamour des années 90 avec une touche contemporaine et sera disponible à partir du 4 novembre.

Nous avons rencontré Heir pour discuter de tout Noël.

(Héritier x Nasty Gal)

À quoi ressemble Noël 2020 pour vous?

Espérons à la maison à Naples si aucune restriction de vol n’est en place. C’est toujours confortable, petit, juste la famille, beaucoup de nourriture, de musique et je dors beaucoup. J’écris aussi beaucoup à Noël car le piano de ma mère est le meilleur compagnon musical.

Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits de Noël cette année?

Bien-être physique et mental pour moi et mes proches. N’est-ce pas sur la liste de souhaits de tout le monde en ce moment?

Quel est le meilleur cadeau de Noël que vous ayez jamais offert ou reçu?

J’ai fait un voyage de dernière minute. Ce que j’ai reçu … ma mère semble savoir ce dont j’ai besoin chaque année – même des choses dont je ne sais même pas dont j’avais besoin. Ce sont généralement des chaussettes d’une marque appelée «Gallo», qui fabriquent des chaussettes depuis les années 20 en Italie.

(Gallo)

Quelle est votre idée cadeau de sécurité?

Pour moi, le cadeau le plus spécial est quelque chose que vous pouvez créer vous-même. Je suis tout à propos d’une jolie boîte dans laquelle vous mettez les cinq choses préférées de quelqu’un, comme son chocolat préféré. Ce sont les petites choses pour moi.

Quel est le seul objet sans lequel vous ne pouvez pas vivre?

(Laneige)

Quel article de votre collaboration Nasty Gal fera le cadeau parfait?

(Héritier x Nasty Gal)

Comment vous traitez-vous?

Je fais de petites choses tous les jours comme je vais toujours prendre une dose de vitamine le matin. Je fais un masque détox ou hydratant tous les deux soirs et des cours de danse pour me garder en forme et énergique. Je ne suis pas dans les bains mais j’aime les longues douches chaudes.

(Héritier x Nasty Gal)

Quels sont vos conseils pour soutenir votre santé physique et mentale?

J’essaye d’être en bonne santé. Je mange mes légumes et mon jus de fruits, mais je prends aussi une pizza de temps en temps. Je suis très équilibré et je ne fais aucun régime spécifique. J’essaie juste de m’assurer que mon corps est heureux et que mes envies le sont aussi.

Quand il s’agit de s’entraîner, mon conseil est d’essayer de faire quelque chose que vous aimez. Je déteste aller au gymnase, mais quand je bouge dans une activité, cela fait une énorme différence.

(Héritier x Nasty Gal)

La santé mentale est si importante pour moi car je souffre de crises de panique depuis très longtemps. J’essaie de rester calme et d’éviter le stress inutile. Si quelque chose me stresse, je me demande toujours si cela importera dans cinq ans.

Ecrire de la musique est thérapeutique car je gère les choses quand j’écris à leur sujet et je comprends aussi mieux ce que je ressens. J’extériorise beaucoup de mes problèmes pour essayer de les rendre plus petits qu’ils ne semblent l’être dans ma tête.

(Waterstones)

Je suis dans la méthode de méditation Wim Hof. Il existe des exercices et des techniques de respiration pour vider l’esprit. Il existe également une application pour que vous puissiez la télécharger sur votre téléphone et c’est un moyen absolument incroyable d’apprendre à contrôler vos angoisses.

