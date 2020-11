C

omédien, présentateur et ancien drag queen à la langue de fouet, Paul O’Grady n’a pas besoin d’être présenté.

Vous l’avez probablement vu à la télévision à un moment ou à un autre, que ce soit en tant que Lily Savage sur Top of the Pops et The Big Breakfast dans les années 90, animant sa propre émission de discussion The Paul O’Grady Show ou plus récemment en tant que animateur de Blind Date, prenant les rênes de son bon ami, feu Cilla Black.

Fervent partisan et éminent des droits LGBTQ, O’Grady est également un amoureux des animaux bien connu, mettant en avant des documentaires comme Animal Orphans et For the Love of Dogs, tournés à Battersea Cats and Dogs Home.

(Burgess Pet Care)

Nous avons rencontré O’Grady avant Noël pour discuter de ses projets pour les fêtes.

2020: quelle année. À quoi ressemblera Noël pour vous?

Je n’en ai aucune idée car il est impossible de planifier quoi que ce soit pendant cette pandémie. Ce sera probablement calme.

Qu’y a-t-il sur votre liste de souhaits de Noël cette année?

Un vaccin universel et très efficace.

Quel est le meilleur cadeau de Noël que vous ayez jamais reçu?

J’ai toujours aimé Popeye et quand j’avais cinq ans, mon oncle – qui était un marin marchand – m’a ramené une poupée Popeye des États-Unis qui était plus grande que moi. Je l’ai toujours – bien qu’il soit beaucoup plus petit ces jours-ci.

Quel est le seul objet sans lequel vous ne pouvez pas vivre?

Ce n’est pas exactement un article, mais ce serait mes chiens – et du thé.

(Paul O’Grady avec ses chiens)