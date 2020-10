Critiques, recettes et fête des saveurs

Un nouveau lieu socialement distancé avec une galerie de 2000 pieds carrés et de la nourriture comme Zoe Adjonyoh et James Cochran ouvrira ses portes à Shoreditch le mois prochain.

Le projet Tramshed, qui est la dernière entreprise du fondateur de Street Feast, Dominic Cools-Lartigue, devrait être lancé le vendredi 9 octobre.

Les cuisines fonctionneront sept jours sur sept et serviront des plats des chefs Andrew Clarke et Daniel Watkins, ainsi que d’Adjonyoh, auteur du livre de cuisine Zoe’s Ghana Kitchen, et Cochran, propriétaire et chef cuisinier d’Islington’s 12:51.

Les convives mangeront dans la salle principale de 120 places. Un espace à l’étage, la bibliothèque, pourra accueillir 40 convives assis autour d’un comptoir de cuisine, accueillant «des événements de mise en commun de plats et de boissons, des dîners en collaboration et des prises de contrôle avec des chefs célèbres».

Au rez-de-chaussée, la galerie Basement présentera des expositions, des ateliers et des tables rondes.

La programmation sera lancée avec Black Flamingo, un club de jazz et de dîner du vendredi soir, qui vise à être «un nouveau centre de culture, de cuisine, de commerce et d’éducation des Noirs à Londres». Une série d’événements se déroulera également en conjonction avec le Mois de l’histoire des Noirs du 23 au 25 octobre, et d’autres programmes seront annoncés.

Un espace de travail sécurisé par Covid fera également partie du site.

Le hall principal du projet Tramshed

Il sera tous logé dans le bâtiment classé Grade II anciennement occupé par le restaurant Tramshed de Mark Hix, qui a été contraint de fermer en raison de l’impact financier de la pandémie de Covid-19.

Cools-Lartigue a déclaré: «Parmi les nombreuses leçons du verrouillage, nous avons appris le pouvoir du but. Nous avons entendu d’innombrables histoires de communautés se rassemblant pour faire du bien et aider leurs voisins dans le besoin. Ce même esprit de solidarité est au cœur de notre approche pour ouvrir The Tramshed Project.

«Nous avons la chance d’avoir hérité d’un espace aussi merveilleux et je suis heureux que nous puissions le partager avec les Londoniens à la recherche d’un endroit sûr pour travailler et manger pendant la journée. La variété et la diversité de notre offre m’excitent, avec Zoe, Andrew et James, ce mélange ressemble au Londres que je connais et que j’aime.

Le projet Tramshed, 32 Rivington Street, EC2A 3LX, tramshedproject.com