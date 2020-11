Les frères et sœurs Hargreeves super puissants retournent à Netflix pour une autre saison. Mardi, Netflix a officiellement renouvelé l’Académie des parapluies pour la saison 3. La troisième saison, tout comme les deux premières saisons, se composera de 10 épisodes d’une heure, dont la production devrait démarrer en février 2021.

Selon The Hollywood Reporter, des sources ont affirmé que le renouvellement était acquis, car la série aurait été renouvelée pour deux ans après ses débuts en février 2019. Bien que le géant du streaming ne publie généralement pas de données d’audience, 45 millions de ménages membres dans le monde ont regardé au moins 70% d’un épisode de la première saison. La saison 2 s’est avérée tout aussi réussie, dépassant les charts de streaming hebdomadaires de Nielsen pour la semaine du 3 au 9 août. Ces données ont également montré que les téléspectateurs américains ont regardé plus de 3 milliards de minutes des deux premières saisons d’Umbrella Academy.

Oh mon Dieu! Nous sommes de retour! Encore! C’est officiel. La production de S3 de The Umbrella Academy commence en février pic.twitter.com/tZxyezzCOc – Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) 10 novembre 2020

Basée sur les bandes dessinées et les romans graphiques populaires primés Eisner créés et écrits par Gerard Way, la série suit Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya et Number Five, qui, des années après aucune explication, sont nés de femmes qui ne montraient aucun signe. de grossesse et ensuite adopté par Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, se réunissent pour résoudre le mystère de la mort de leur père. La saison 1 a révélé que l’Académie des parapluies tentait d’empêcher une apocalypse, la saison 2 trouvant les personnages dispersés dans le temps et tentant de se réunir alors qu’ils tentaient à nouveau de mettre fin à la fin du monde avant que cela ne se produise.

S’adressant à PopCulture.com en octobre, la star de la série Cameron Britton, qui incarne Hazel, a déclaré que même s’il n’était pas sûr que la série serait reprise pour une autre saison, il «adorerait» revenir à l’émission pour reprendre le fan- personnage préféré. Bien que l’on ne sache pas si Britton reviendra – le destin de son personnage a tourné au pire – le showrunner Steve Blackman a déclaré à Collider qu’il avait déjà beaucoup d’idées pour une troisième saison potentielle.

“Si nous avons la chance d’avoir une saison 3, je sais ce que c’est. J’ai déjà un plan pour cela, dans mon esprit. Je connais le début, le milieu et la fin de la saison 3. Je sais que ça va être un saison très difficile pour eux », a-t-il taquiné. “De toute évidence, l’Académie des parapluies n’est plus et leur frère, qui devrait être décédé, se tient juste devant eux. Donc, je pense qu’il va y avoir des changements. Et Hargreeves, qui devrait être mort, est vivant. Je Je ne veux rien donner, mais ce sera évidemment une saison amusante et tragique, pour qu’ils comprennent ce qui se passe et comment cela s’est passé. “

La Umbrella Academy met en vedette Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore, qui reviendront tous pour la saison 3. Les deux premières saisons sont disponible pour diffusion sur Netflix.