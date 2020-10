The Undertaker est de retour à la WWE très bientôt. Il ne luttera pas, mais selon le compte Twitter WrestleVotes, la série annuelle de survie à la carte de la WWE sera consacrée à l’ancien champion de la WWE qui fêtera son 30e anniversaire. The Undertaker apparaîtra dans l’émission, ce qui convient depuis qu’il a fait ses débuts à la WWE à la série Survivor en 1990.

“Le prochain 11/22 Survivor Series PPV sera construit autour du 30e anniversaire de The Undertaker, y compris lui faisant une apparition en direct dans la série”, a déclaré WrestleVotes. “Une source déclare qu’à partir de maintenant, The Undertaker ne luttera pas lors de l’événement.” Si le rapport est vrai, ce sera un bon moyen de mettre fin à une célébration qui a déjà commencé sur le réseau WWE. La série 30 Days of the Deadman comprend un certain nombre de documentaires qui détaillent la carrière de The Undertaker. Il jouera dimanche avec un nouvel épisode de WWE Untold, qui examinera la rivalité de The Undertaker avec Randy Orton.

The Undertaker, de son vrai nom Mark Calaway, a annoncé sa retraite pour la société dans sa série documentaire The Last Ride. “Je crois que je suis à un endroit maintenant post-Boneyard, c’est comme si je ne faisais qu’une bataille infernale contre l’un des meilleurs du secteur”, a-t-il ajouté. “Ici, vous montez sur votre moto et vous décollez. Il y avait beaucoup de réflexion et beaucoup d’émotion qui me passaient par la tête. L’un de ceux-là, êtes-vous assez heureux avec ça? C’était juste un moment fort, et vous ne les comprend pas toujours. S’il y a jamais eu une carrière parfaite dans une carrière, c’est bien là. Si Vince était dans le pétrin, est-ce que je reviendrais? , sortez The Undertaker, je devrais considérer cela. Ne jamais dire jamais. Mais à ce stade de ma vie et de ma carrière, je n’ai aucune envie de revenir sur le ring. “

Le dernier match de l’Undertaker était contre AJ Styles dans un Boneyard Match à WrestleMania 36 en avril. Il est un lutteur professionnel rare car il a passé ses 30 années entières à la WWE et n’a travaillé pour aucune autre marque pendant cette période. The Undertaker est connu pour son record de WrestleMania, remportant ses 21 premiers matchs lors de l’événement jusqu’à sa défaite face à Brock Lesnar à WrestleMania XXX en 2014.