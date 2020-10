Hitchcock aurait voulu filmer les prémisses de la série Undoing, la nouvelle production de HBO, basée sur le livre You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz. Après tout, il remplit plusieurs des prémisses essentielles de ses films les plus célèbres.

Une femme belle et apparemment fragile (cette fois rousse) face à la menace d’une vérité potentiellement destructrice, un mari beau et sinistre qui disparaît, un meurtre causé par une situation confuse, un fils qui porte les conséquences de ce que ses parents auraient pu faire – ou pas. Mais, en plus, la série plonge dans un élément que le Maître du suspense a apprécié d’une manière particulière: l’obscurité qui habite chacun de nous.

Undoing est une série qui s’intéresse plus à ce qui n’est pas montré qu’aux actions évidentes de ses personnages, de sorte que rien n’est ce qu’il semble et peut-être que c’est un plus grand triomphe.

Il s’agit aussi de d’une histoire dans chaque personnage doit faire face à un jeu de miroir émotionnel. Il y a un double visage (à la fois psychologique et moral), pour chacun d’eux. Grace Reinhart Sachs (Kidman) est une thérapeute qui a appris à reconnaître les mensonges, la duplicité et, surtout, les manipulations en écoutant patient après patient, cachant leur douleur et leur misère avec toutes sortes de trucs psychologiques.

Kidman a une longue histoire de personnages dont le monde intérieur les déborde et les soumet. Des femmes qui doivent aussi lutter contre la pression interne de l’amour et les relations qui les entourent. Dans Undoing, il prend le spectre de la douleur dans une autre dimension et crée un personnage qui questionne, mais en même temps, est le reflet d’un type spécifique d’arrogance moderne.

Grace sent les doubles visages, les plis dans les versions des histoires, les petits défauts de logique et d’argumentation qui ont fait de lui une autorité sur le sujet. La performance de Kidman (retenue, froide et parfois irritante) Il a une certaine ressemblance avec celui du film The Invasion de 1997, dans laquelle elle a également dépeint un psychiatre incapable de voir la vérité en elle-même de la même manière implacable qu’elle le fait avec les autres.

Mais alors que Carol Bennell du remake raté d’Invasion of the Body Snatchers était une créature bidimensionnelle et à peine une ressource pour soutenir un complot faible, Undoing’s Grace a la fermeté et la froideur de l’acier poli. L’actrice sait que tout autour du personnage soutient l’argument et fournit ses meilleures ressources pour le rendre crédible.

Et c’est certainement le crédible et le trompeur qui fait de Annuler un thriller à suspense très élégant qui de son générique d’ouverture exquis, a toute disposition à jouer avec l’attention du spectateur.

Annulation: miroirs et regards

En tant qu’histoire à suspense psychologique qu’elle est, la série s’intéresse profondément à la question de savoir comment cette femme brillante, aux capacités intellectuelles déroutantes, pourrait – pourrait? – après avoir été trompé par son mari, joué par un formidable Hugh Grant. L’acteur, qui laisse loin derrière ses rôles de comédie légère, son dialogue maladroit emblématique et même son humour sarcastique pour montrer une sorte d’auto-satisfaction brillante maléfique.

Son Jonathan Sachs est un réalisateur né, une force réfléchie et polie sous laquelle une conscience inquiétante du désastre semble se cacher. Avec son calme apparent, son sourire froid et son regard imperturbable, le personnage rappelle Reynolds Woodcock de Daniel Day-Louis dans le brillant The Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Seulement au lieu de l’obsession de Woodcock pour le contrôle, Sachs mesure – mesuré? – chacune de ses étapes pour créer une image tordue et solide de son innocence.

Et il l’a fait devant les yeux de Grace, qui le regarde maintenant de loin d’une disparition inexplicable, avec une attention croissante, essayant de concentrer son intuition implacable sur l’homme qu’elle connaissait – pensait-elle savoir? – pendant des années.

Bien sûr, la série joue avec l’ambiguïté. Le couple traverse peut-être le meilleur moment de leur vie et quand la tragédie frappe, la rupture de la façade parfaite que les deux montrent est un coup d’État que le scénario de David E. Kelley et Jean Hanff Korelitz analyse à partir d’une certaine immobilité inquiétante.

La mise en scène somptueuse construit immédiatement le monde des Sach à travers la beauté impeccable d’un Manhatttan idéal, dans lequel le mariage est un exemple de succès et de prospérité. Surtout Grace, qui vient de publier un livre et est soudainement très proche d’être une célébrité utile.

L’un des nombreux habitants d’une ville habituée aux produits bon marché et sans aucun doute aux scandales immédiats. Il se moque presque de la façon dont cComment la série concentre l’attention sur la façon dont le personnage est considéré comme une autorité dans l’art de découvrir le mensonge, alors que maintenant, en fait, il doit affronter la possibilité de tout ce qu’il croyait et que jusque-là, il avait considéré comme vrai, s’effondre.

Mais la prémisse ne se limite pas au jeu du chat et de la souris, entre la femme qui essaie de connaître la vérité, de protéger son style de vie et le méchant menaçant aux manières exquises avec qui elle a pu vivre et qui pendant l’absence, est plus effrayant en les souvenirs idéalisés.

Toute l’action tourne aussi autour de la possibilité de ce que l’on choisit de ne pas savoir, de ce qui nous fait regarder de l’autre côté au milieu de l’obscurité de la nôtre et surtout, de ce que nous décidons d’ignorer. Grace n’est peut-être pas aussi innocente qu’il y paraît, et Jonathan n’est peut-être pas le méchant de l’opérette que l’intrigue montre dans la version tabloïd.

Le secret est là: Grace a refusé d’admettre que son mari était plus que ce qu’elle pouvait supporter de regarder? La question se pose à plusieurs reprises et à différents moments de l’intrigue, d’autant plus que les preuves indiquent que Jonathan peut être coupable mais aussi ont été protégés par leur environnement. Grace cesse alors d’être le bouc émissaire pour être réellement, un témoin impitoyable, la femme qui a décidé quoi croire et quoi ne pas croire, pour soutenir la version de la réalité qui pourrait soutenir son style de vie réussi.

La série procède avec beaucoup de soin sur les harengs rouges jusqu’à créer une chaîne d’événements étranges qui, combinés les uns aux autres, finit par être quelque chose de plus difficile à assumer et à analyser. Grace a-t-elle nié la majeure partie de sa vie que l’homme qu’elle aimait – aime? – soutient et soutient devant le public, peut en fait être un criminel de cruauté inquiétante. Mais si oui, dans quelle position est Grace? Au troisième chapitre, la série a déjà indiqué clairement que les questions se multiplieront et deviendront plus élaborées, compliquées et douloureuses à soutenir.

Les faux récits des personnages se superposent aux vrais et c’est alors que le scénario montre un instinct exquis de triche et de tromperie. Il y a un noyau de déni perpétuel qui entraîne l’histoire dans des découvertes sinistres, en particulier lorsque Grace indique clairement qu’elle pourrait – si elle – faire n’importe quoi pour assurer la sécurité de sa famille.

Le mari absent devient le symbole de tous ses désirs frustrés et son besoin de protéger leur enfant devient sa priorité. Que cache Grace et que veut-elle rester cachée? L’avez-vous fait avant? Le ferez-vous plus tard?

Annuler est une recherche tordue de raisons de dire la vérité et de mentir. De Grace, qui doit admettre que le médecin renommé qu’il a idéalisé et celui qu’il a exalté est peut-être un monstre capable d’abuser du pouvoir et de tuer, à tous ceux qui l’observent, qu’ils doivent discerner s’il y a autre chose derrière le beau visage froid du thérapeute, la série est une transition entre ce que nous croyons pouvoir être et la froideur des faits.

Le réel, le faux et ceux qui se cachent sous l’apparence, est un jeu de plus en plus tordu qui fait de chaque chapitre de la série, une recherche zélée de la vraie raison qui nous pousse à croire en ceux qui nous entourent et à fournir un vote de confiance. Quelque chose que la série réalise avec un pessimisme sombre et un regard inquiétant sur le bien et le mal contemporain. Qui sommes-nous quand personne ne regarde?

Grace lui demande en pensant à Jonathan, disparu et sans visage. Et c’est la même question que la production amène le public à se poser également.

