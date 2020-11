Parmi les plus grands attraits de The Undoing, le thriller Nicole Kidman et Hugh Grant qui a fourni une dose essentielle d’évasion d’automne brillant, sont les maisons glorieusement ambitieuses dans lesquelles vivent les riches personnages de New York.

Les appartements et les maisons en rangée offrent un aperçu du monde privilégié des parents d’écoles privées de Manhattan – médecins, psychiatres, avocats et financiers de haut niveau – et ont des téléspectateurs obsédés par la propriété (comme moi) effectuant des calculs de superficie aux yeux époustouflants chaque fois qu’une nouvelle maison de premier ordre apparaît. À l’écran.

Maintenant, la maison de ville glamour de cinq étages qui est la maison de famille de Grace et Jonathan Frasers (jouée par Kidman et Grant) a été mise en vente avec Sotheby’s International Realty – avec un prix qui arrose les yeux.

Dans l’Upper East Side ultra-exclusif de New York, près de Central Park, la maison de neuf chambres a un prix demandé de 22,7 millions de livres sterling (un peu moins de 30 millions de dollars).

Le personnage de Nicole Kidman, Grace, a un look bohème riche d’inspiration préraphaélite

La propriété de 10000 pieds carrés a reçu une cure de jouvence colorée pour le spectacle, avec une cuisine peinte en rouge et un mur de briques apparentes lui donnant un look plus habité et familial, en harmonie avec la garde-robe bohème et inspirée préraphaélite de Grace Fraser. boucles de cuivre.

À l’étage, la suite de la chambre de Grace et Jonathan présente un somptueux papier peint à motifs floraux et un mobilier aux couleurs vives.

En réalité, la maison du 8 East 63rd Street a été construite en 1878 dans un style néo classique de style anglais par CPH Gilbert pour un éminent avocat du nom de Joseph Hodges Choate.

Parmi les autres résidents éminents qui vivaient autrefois dans la rue, citons Woolworth, Bloomingdale et Oscar Hammerstein et les façades des maisons dans divers styles architecturaux reflétant la grandeur des anciens habitants.

Les intérieurs sont neutres mais somptueux avec d’énormes fenêtres et des éléments d’époque allant des six cheminées et de l’escalier carré au plancher en bois massif à chevrons et aux moulures au plafond.

Murs doublés de livres Greige (Sotheby’s International Realty)

Le salon a des accents dorés sur les chaises, la table basse et les coussins du canapé, tandis qu’une bibliothèque – des étagères actuellement remplies de livres reliés dans des tons de grège – est accessoirisée avec des meubles en daim marron.

La salle à manger du premier étage a une terrasse et un garde-manger de majordome menant à côté et il y a deux chambres du personnel en duplex qui partagent une terrasse. Il y a aussi un centre de remise en forme à domicile et un jardin à l’arrière.

The Undoing est diffusé au Royaume-Uni le lundi soir à 21 heures sur Sky Arts et Now TV.