HISTOIRES CONNEXES

HBO s’engage à faire un tas d’autres épisodes de The Vow, en commandant une deuxième saison de la série documentaire sur le thème NXIVM pour la première en 2021.

Selon HBO, The Vow Season 2 offrira une «vue exclusive» sur le «cercle le plus intime» du suzerain NXIVM Keith Raniere tout en plongeant «dans les histoires des principaux dirigeants de NXIVM aux États-Unis et au Mexique, et dans les histoires puissantes et intimes des membres DOS.» Le suivi continuera également à suivre «les parcours juridiques et émotionnels des fondateurs, des partisans et des transfuges du groupe alors que de nouvelles preuves et des révélations étonnantes se font jour pendant que les procureurs fédéraux et les avocats de la défense se battent pour des opinions opposées de la justice dans une affaire prise dans le projecteur national. »

En juin 2019, le cofondateur de NXIVM, Keith Raniere, a été reconnu coupable de crimes, notamment de racket, de trafic sexuel, de complot de travail forcé, d’usurpation d’identité et de production et possession de pornographie juvénile. Il devrait être condamné plus tard cet automne. Allison Mack, alun de Smallville, l’un des recruteurs les plus notables de la secte (qui a beaucoup figuré dans la saison 1), a plaidé coupable à diverses accusations.

Le renouvellement intervient quelques jours avant la finale de la saison 1 de The Vow (dimanche à 10 / 9c sur HBO).

X