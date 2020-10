L’industrie du divertissement a traversé des moments assez difficiles depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les retards et les sorties reportées sont devenus monnaie courante, comme No Time to Die et Dune, pour n’en nommer que quelques-uns. Cela s’est produit à la fois au début de la pandémie et dans cette dernière ligne compliquée de 2020. Dans le cas de The Walking Dead, la situation sanitaire a empêché la diffusion du dernier épisode de sa saison 10 comme prévu en avril.. Ainsi, après un certain temps d’incertitude, lors du dernier Comic-Con, la date de sortie dudit chapitre a été annoncée: le 4 octobre.

Ainsi, A Certain Doom, épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead, a récemment été diffusé par AMC. Ici, nous passons en revue ce qui s’est passé. Nous vous suggérons de ne pas continuer à lire si vous n’avez pas vu ce chapitre.

Nous devons nous rappeler que, en raison des mêmes restrictions sanitaires, l’émission basée sur les bandes dessinées homonymes de Robert Kirkman n’aura pas de nouvelle saison en octobre comme c’est la tradition depuis sa sortie en 2010. Au lieu de cela, il a été annoncé que The Walking Dead prendra fin avec la saison 11, et que pour cette étape de l’année il y aurait six nouveaux épisodes de la saison 10. Le dernier opus arrivera en 2021 et la série se clôturera en 2022.

Donc, en attendant, nous nous concentrerons sur A Certain Doom, le 10×16 qui donne, pour l’instant, une clôture de saison et une étape très importante dans l’histoire de nos principaux survivants. Et est-ce qu’après la mort d’Alpha, le terrible chef des Whisperers, Beta a tourné toute sa soif de vengeance et de haine vers le groupe composé de diverses communautés telles que: Hill Top, Oceanside, Alexandria et le Royaume. “Un poing”, dit Gabriel dans les premières minutes de l’épisode 10×16. En d’autres termes, chaque communauté est l’un des doigts de la main qui forment ensemble une force capable de se défendre.

A Certain Doom, la chute de ‘The Walking Dead’

Dans cet épisode de The Walking Dead, il y a plusieurs moments que ce spectacle sait bien faire. C’est-à-dire qu’il est violent, émotionnel, sanglant, rétrospectif et plein de surprises. On peut dire que cela valait la peine d’attendre depuis avril; les fils exceptionnels sont résolus efficacement et émotionnellement.

S’il est vrai que le combat contre la horde redoutée de marcheurs se livre presque facilement, la vérité est que nous n’avons pas besoin de continuer à y prêter attention, puisque l’important était l’union des combattants contre les redoutables Whisperers. La fin de Beta, ainsi que le rôle de Carol et Lidia qui était si important et que, en plus, ils ont pu lisser les nombreuses aspérités entre eux.

La fin de la bêta

Tirer des méchants est sans aucun doute un défi majeur dans toute série ou film. Dans le cas de la version bêta, les choses n’étaient pas différentes. Dans l’épisode Certain Doom a reçu une fin à la hauteur des attentes et, surtout, entre les mains des personnages qui le devaient. Je veux dire Daryl et Negan. Ce dernier montre comment malgré ce qu’il a fait pour la communauté, les gens ne l’acceptent pas comme l’un des leurs. Bien que dans la finale de la saison de The Walking Dead, il parvienne à se racheter, du moins avec Daryl, ce qui n’est pas peu.

La scène finale de Beta, sa dernière bataille et ses adieux, remplit sans aucun doute l’une des étapes les plus attendues de The Walking Dead. Tant pour les fans de la série que pour les bandes dessinées. Cela déplace beaucoup plus le rôle de chaque personnage dans l’avenir des communautés.

Le retour d’un leader clé dans “ The Walking Dead ”

Ce n’est pas une nouvelle que Maggie reviendrait à The Walking Dead. Depuis l’année dernière, le retour de Laura Cohan dans la production AMC a été annoncé. Elle décide de revenir juste à temps pour la nouvelle que Carol lui a laissée à propos de la communauté. Dans la dernière lettre, ou du moins dans celle dans laquelle il la fit revenir, il est dit que Jésus, Tara et Enid sont morts, mais il lui a aussi demandé de revenir … Et il l’a fait.

Maggie apparaît très peu mais de manière très significative: d’abord lire la lettre, puis sauver Aaron, Elden et enfin Gabriel, qui a également vu la fin de très près. Elle n’est pas revenue seule, elle emmène avec elle un mystérieux compagnon masqué qui utilise une sorte de faux dans chaque main. C’est certainement un ajout important maintenant que Michonne a quitté la série, ainsi que Rick Grimes lui-même.

Le Commonwealth et autres

Souvenons-nous de ça. dans The Walking Dead 10×15. un petit groupe dirigé par Eugène est parti à la recherche de Stéphanie. Ils ont passé plusieurs épreuves et la rencontre avec la princesse, une fille solitaire particulière dans une ville abandonnée. Malgré tous les revers, ils arrivent à l’endroit convenu par les tourtereaux ringards, c’est-à-dire Eugene et Stephanie, mais ils ne trouvent personne.

Vers la fin de cette étape de The Walking Dead saison 10, on a pu constater que le groupe est affaibli car ils étaient en retard au lieu de rendez-vous. Cependant, certains soldats très singuliers et armés apparaissent en uniforme. Ils les visent et se rapprochent jusqu’à ce qu’ils soient désarmés. Qui sont ces personnages étranges? Eh bien, rien de moins qu’une partie des membres de la sécurité du Commonwealth (le Commonwealth), une immense communauté qui a réussi à être autosuffisante et qui a su apprivoiser bon nombre des aspects sociaux post-apocalyptiques qui ont détruit tout le monde.

Suivant? On verra bientôt. L’univers de The Walking Dead n’a fait que grandir. Bien que la série principale soit dans sa dernière ligne droite, il existe des spin-offs qui ont déjà été publiés: comme Fear The Walking Dead, le récent World Beyond. Ainsi que les films promis avec Rick Grimes et la série dérivée dédiée à Carol et Daryl.

Pour l’instant nous restons ainsi dans cette Apocalypse qui en est déjà à sa dernière étape.

L’article «The Walking Dead», 10 × 16: rejeter l’apocalypse a été publié dans Explica.co.