The Walking Dead revient avec une nouvelle série et plus de chapitres

Après avoir arrêté sa production, “The Walking Dead”, en raison de la crise sanitaire mondiale causée par le virus, revient avec un nouvelle série et plus de chapitres pour fêter 10 ans de zombies.

The Walking Dead est l’une des séries les plus réussies depuis de nombreuses années et avoir été interrompu a causé une grande tristesse parmi ses fans, mais ils ont finalement recommencé avec les enregistrements.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la fin de la dixième saison devait suspendre En raison de la pandémie et après tant d’attente, enfin, l’épisode ‘A Certain Doom’ sortira à l’écran ce dimanche 4 octobre via Fox en même temps que les États-Unis.

Enfin “The Walking Dead” revient à la vie, après une longue interruption due au c0ronavirus qui a mis le monde en état d’alerte, mais maintenant la série de zombies à succès revient au petit écran avec six Nouveaux épisodes conçu pour être enregistré en toute sécurité dans la nouvelle norme.

Il faut se rappeler que la fin de la première partie de la dixième saison et devait être diffusée le 12 avril. Cependant, le covid a ruiné les plans, car comme toutes les productions, il a été contraint de reporter ses enregistrements.

La première de cet épisode semble être le début d’une nouvelle ère, car elle arrive à quelques jours du 10e anniversaire de la franchise.

De plus, un jour après cette première, le premier épisode de «World Beyond» sortira également sur le petit écran, le deuxième spin-off de «The Walking Dead» qui se déroule une décennie après le début de l’apocalypse zombie et le premier saison, et cela suit un groupe de jeunes qui ont vécu dès leur plus jeune âge comment tout s’est effondré et leur réalité a complètement changé.

Apparemment presque dix ans après la première du premier épisode, la franchise de “The Walking Dead” est loin d’avoir fini de s’étendre au-delà du monde de la série de bandes dessinées du même nom créée par Robert Kirkman, puisqu’il existe actuellement trois programmes mis en cet univers à l’antenne, entre la première du nouveau “World Beyond”, la première de l’épisode très retardé de la dixième saison de “The Walking Dead” et l’after-show populaire “Talking Dead”, animé par Chris Hardwick.

Et au-delà de la série, l’histoire de zombies comprend désormais des jeux pour téléphones portables et d’autres produits, ainsi que des films à venir mettant en vedette Andrew Lincoln dans le rôle de Rick Grimes, censés à l’origine commencer la production en 2019, qui sont toujours là. sous «développement», selon AMC Networks COO Ed Carroll.

En revanche, il semble que le public s’éloigne de “The Walking Dead”, selon un article publié dans Variety Magazine, même si la franchise est toujours bonne, après 10 ans il est inévitable de perdre du public.

The Walking Dead présente un grand casting de survivants d’une apocalypse zombie, essayant de rester en vie sous la menace presque constante d’attaques de zombies inconscients, familièrement connus sous le nom de marcheurs.

Selon les informations du réseau de télévision AMC, qui était en charge de produire l’univers apocalyptique, il est prêt pour la fin de sa grande production et a même déjà préparé un spin-off qui se concentrera sur deux des personnages les plus importants et préférés de la fans de la série, Carol et Daryl.

Le spin-off qui mettra en vedette Norman Reedus et Melissa McBride, étant les seuls à être restés en vie depuis le début et à être restés en vie, ils ont assuré qu’ils ne savaient pas de quoi il s’agissait, mais ils savent qu’Angela Kang sera la scénariste et la productrice. du même.

