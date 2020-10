Contrairement à “The Blaze of Gory” (1×02) et “The Tyger and the Lamb” (1×03), les deux précédents épisodes de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete (depuis 2020), dans le début de “Le mauvais bout d’un télescope” (1×04) Il n’y a pas de flashbacks intrigants qui éveillent notre curiosité, mais de simples conversations spéculatives et sur les objectifs de certains personnages pour les prochaines minutes du chapitre, et dans un nouveau scénario que nous supposons anecdotique. Total, une entrée plutôt fade. Et, après les titres, une scène pré-apocalypse inattendue avec un traitement de l’image un peu similaire à celui du tout début de la série.

Oui retour de flashbacks; cette fois, focalisé sur Hope Bennett (Alexa Mansour), et avec eux nous avons l’opportunité de connaître un peu mieux le Dr Leopold Bennett (Joe Holt), que nous n’avions vu que de manière chaotique dans l’épisode «Brave» (1×01) et dont les messages inquiétants ont déclenché toute l’intrigue de World Beyond. Et les flashbacks impressionnistes à la Jean-Marc Vallée (Plaies ouvertes) reviennent également; dans ce chapitre, sur Elton Ortiz (Nicolas Cantu), dont on ne sait presque rien encore si ce n’est sa personnalité et le terrible lien du passé qui le lie à Hope concernant sa défunte mère, Amelia (Christina Brucato).

En revanche, l’objectif de séparer les six protagonistes en binômes pour l’exploration de l’institut se voit venir: que les liens entre eux progressent et nous fournissent des informations personnelles pendant qu’ils discutent dans les couloirs de l’école, avec une tentative infructueuse due à l’imposition d’une émotion, dont le terrain n’est pas du tout préparéPas le moindre, pour le rendre crédible, et des échanges de mots étonnamment fades qui sont même les plus irritants. Et c’est avec les normes de World Beyond. De plus, il semble qu’il soit temps de considérer l’invraisemblance quant à la date d’expiration des aliments que ce groupe de survivants trouve et consomme, une décennie plus tard.

Sans parler de son insistance incompréhensible à échapper aux zombies au lieu de les tuer, période où ils apparaissent peu à peu dès le début de World Beyond, ce qui ne peut s’expliquer à ce stade par les indications de la formation que Felix Carlucci leur avait prévue. (Nico Tortorella). Et le traitement précédent de l’image se répète avec une fusion temporaire qui, oui, eh bien, c’est curieux mais ce n’est pas justifié à part offrir une petite merveille visuelle car narrativement il ne contribue en rien à cet épisode perdu, que l’on voit en roulant des yeux à plusieurs occasions. Oui il ne faut pas longtemps pour que l’énigme d’une menace cachée émerge peu à peu.

Finalement, “The Wrong End of a Telescope” est la plus grosse perte de temps que World Beyond nous a jeté jusqu’ici car il ne mène nulle partLes dispositions auraient pu être obtenues ailleurs et plus rapidement, et l’évolution des relations entre les personnages peut se produire ainsi que l’intrigue réelle se déroule, tout comme la décision d’Elton ou l’épidémie de Silas Plaskett (Hal Cumpston), pour qui les éléments du récit ne sont pas non plus disposés de manière compréhensible, conséquence d’une tension psychologique prolongée. Non seulement cela: la placidité a été la clé de voûte de ce chapitre pour son personnage avec Iris Bennett (Aliyah Royale), donc cela n’a même pas de sens. Et la scène post-crédit est interchangeable. Allons-nous continuer à souffler sur cette série jusqu’au dernier épisode?

