L’univers de The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, 2010-2021), l’adaptation télévisée du roman graphique homonyme écrit par Robert Kirkman et dessiné par Tony Moore (2003-2019), s’est d’abord élargi avec trois webisodes, Torn Apart , Cold Storage and The Oath (Greg Nicotero, 2011-2013), et plus tard, avec le spin-off Fear the Walking Dead (Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015), la minisérie FTWD: Flight 462 (Michael McDonough, 2015), FTWD: Passage (2017) et TWD: Red Machete (Avi Youabian, 2017-2018) et, maintenant, le deuxième spin-off, intitulé The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020).

Cela aurait pu commencer avec une tension effrayante, quelque chose qui nous fait nous ronger les ongles avec intérêt, émerveillement et horreur, mais cela se révèle comme une inanité adolescente

L’épisode Brave (1×01) commence par un curieux clin d’œil aux bandes dessinées Kirkman et Moore, mais ce qui aurait pu commencer comme une nouvelle approche de l’apocalypse zombie avec une certaine tension effrayante, quelque chose qui nous fait nous ronger les ongles avec intérêt, étonnement et horreur, se révèle comme une inanité adolescente de quelqu’un qui marche avec tranquillité absolue sur un campus du Midwest des Etats-Unis, saluant avec une joie délicieuse les gens avec qui il passe. Et les petits détails qui indiquent la situation de la peste décomposée des morts-vivants semblent être un manque de bon goût, d’éclat et même de sens ou d’opportunité écrasante, et non par sexe.

AMC

La façon dont ils présentent les flashbacks sur l’hécatombe dans Le monde au-delà est d’une médiocrité palmaire, non seulement à cause des lieux communs qu’ils exposent mais aussi dans leur planification hâtive, sans choyer, griffe visuelle ou compréhension de la façon d’affliger le respectable, et donc ils ne servent en rien d’évocation émotionnelle Touchons la pomme de terre pour que nous soyons émus par le passé tragique des deux jeunes héroïnes et nous compatissons suffisamment avec elles. Malgré le casting travaillant de la meilleure façon possibleDe Aliyah Royale (The Red Line) et Alexa Mansour (The Resident) dans le rôle d’Iris et Hope Bennett à Nicolas Cantu (The Good Place) et Hal Cumpston (Bilched) dans le rôle d’Elton Ortiz et Silas Plaskett.

Scott M. Gimple et Matthew Negrete ont commis la terrible erreur de fuir le destin qui imprègne si bien The Walking Dead et son premier spin-off.

Sans oublier Nico Tortorella (Younger) jouant Felix Carlucci, Annet Mahendru (The Americans) dans Huck ou la bien connue Julia Ormond (Legends of passion) dans la peau de l’énigmatique Elizabeth Kublek. Mais quoi que fassent ces dignes acteurs, ils ne peuvent empêcher Scott M. Gimple et Matthew Negrete de commettre la terrible erreur de fuir la fatalité qui imprègne si bien The Walking Dead et son premier spin-off, toujours propice à cette catastrophe. apocalyptique, afin d’imprégner le monde au-delà un ton très différent, d’aventure pleine d’espoir, d’excursion à travers le pays des merveilles cadavériques. Il s’est précipité dans le même non-sens que Black Mirror (Charlie Broker, depuis 2011) et sa nouvelle tentative de ne pas être inquiétant.

AMC

C’est un échec complet en raison de son approche incompréhensible, même si World Beyond va peut-être s’améliorer

Seul le traitement d’une mort spécifique est décent, pas splendide, et l’apparence végétale de certains zombies est curieuse. Et le fait est que ce chapitre aurait pu être acceptable au milieu de la première saison, comme celui dans la stagnation sereine de laquelle évoluent les personnages principaux sans avoir à trop s’occuper des cadavres ambulants et de leurs dents agitées, mais en aucun cas comme le début de une série télévisée qui vise à accrocher les téléspectateurs: c’est un échec total en raison de son approche incompréhensible. Peut-être que World Beyond s’améliorera au fil des épisodes, mais les choses devraient beaucoup changer pour le faire.

L’article «The Walking Dead: World Beyond» 1 × 01: une approche incompréhensible a été publié dans Explica.co.