L’approche incompréhensible du premier épisode de The Walking Dead: le monde au-delà (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), la troisième proposition de la franchise télévisée qui adapte les bandes dessinées homonymes (2003-2019) du scénariste Robert Kirkman et des dessinateurs Tony Moore – jusqu’en avril 2007 – et Charlie Adlard – de Le numéro de septembre de cette année-là nous a fait craindre le pire à la lumière de son approche imparfaite et des lacunes qui la séparent de ses prédécesseurs de la chaîne AMC: ce que l’on dit être un vrai coup de pied. Et la vérité est que nous ne nous sommes pas du tout débarrassés de nos peurs après avoir contemplé “La flamme de sanglant” (1×02).

Mais alors que nous continuons à regarder World Beyond de côté, ils ont un peu diminué. Le nouvel épisode a acceptable à partir d’un montage parallèle de flashbacks, pas particulièrement originaux et quelque peu naïfs dans ses images en contrepoint, mais dignes en tout cas. Et puis l’épisode continue en même temps le précédent s’est terminé pour les personnages d’Iris (Aliyah Royale) et Hope Bennett (Alexa Mansour), Elton Ortiz (Nicolas Cantu) et Silas Plaskett (Hal Cumpston), avec plus de flashbacks. sur lesquelles on insiste au cours de la seconde mi-temps, pour que l’on puisse au moins sentir qu’ils essaient un peu d’offrir une approche visuelle un peu plus complexe.

Mais ceux qui lui succèdent se révèlent d’un type bien précis car, semble-t-il, ils vont se consacrer à nous dire anecdotes importantes sur les vies passées du groupe de survivantsà la fois avant l’apocalypse zombie et pendant son déclenchement, afin que les téléspectateurs comprennent sa personnalité, c’est-à-dire comment ils sont devenus tels qu’ils sont et la manière dont leurs expériences influencent le comportement de leur présent et celui de l’avenir. Cette technique narrative n’est pas nouvelle, bien sûr; son meilleur représentant ces dernières années peut être dans une série aussi fondamentale que Lost (JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, 2004-2010) et, bien géré dans World Beyond, il peut être très efficace.

Le ton de World Beyond reste celui d’un petit aventurier inoffensif, jeune sortie à la campagne, inconscient de la ruine de TWD et FTWD

Si dans «Brave» les flashbacks étaient avant tout dédiés à Hope, dans «The Blaze of Gory» ils se concentrent sur Felix Carlucci (Nico Tortorella), le chef de la sécurité au Campus Colonia. D’un autre côté, le ton of World Beyond reste comme celle d’un petit aventurier inoffensif, en excursion de jeunesse à travers la campagne inconscient de condamner de The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) et Fear the Walking Dead (Dave Erickson et Robert Kirkman, depuis 2015) et même avec un arrêt de nuit pour jouer au Monopoly, ce qui signifie une incohérence totale car c’est une série qui se déroule dans le même monde plein de zombies et avec des liens narratifs sur l’énigmatique République militaire civile.

Cela donne le sentiment qu’ils ne veulent pas aller aussi loin qu’ils le pourraient car ce spin-off est l’adolescent, le décaféiné pour un public mineur

Et un autre des défauts qui persistent et empêchent de profiter, pour ainsi dire, de World Beyond est son manque visible d’éloquence, non seulement dans les dialogues et les occasions où les personnages expliquent ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent de ce qu’ils ont vécu et vivent dans l’apocalypse, mais aussi en termes de développement de leur propre situations dramatiques, dont le potentiel est gaspillé avec une insistance inintelligible; comme les parents de Felix dans “The Blaze of Gory”. Et ça donne le sentiment qu’ils ne veulent pas aller aussi loin qu’ils le pourraient parce que ce spin-off est l’adolescent, le décaféiné pour un public mineur. Espérons qu’il atteindra bientôt l’expérience adulte.

