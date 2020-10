Après le décevant «Brave» (1×01) et le légèrement meilleur «The Blaze of Gory» (1×02), il est sorti l’épisode «The Tyger and the Lamb» (1×03) de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020). Ses flashbacks explicatifs sur le passé d’un personnage, à la manière de Lost (JJ Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, 2004-2010) sont dédiés à Silas Plaskett de Hal Cumpston (Bilched), et ses deux premières scènes comme celle-ci, avec une précédente voix off, parviennent à éveiller notre curiosité à propos de cet étrange jeune homme silencieux qui, oui, la vérité est qu’il est quelque peu énigmatique.

Ensuite, il revient sur les aventures de son groupe tel que nous l’avions laissé au chapitre précédent, dans cet environnement enfumé vraiment apocalyptique, qui donne l’opportunité à Gimple (FlashForward) et Negrete (Voleur de gants blancs), avec le réalisateur Sharat Raju (Criminal Minds) et les scénaristes Dana et Siavash Farahani (Blood and Treasure), à ​​offrir moments de terreur psychologique qui servent à plonger dans l’esprit tourmenté du garçon: Nous avons déjà dans World Beyond et dans un sens notre propre Morgan Jones (Lennie James), et qui sait à quoi son comportement mènera.

Mais ces vestiges du passé de Silas révèlent non seulement ce qui le bouleverse, le bouleverse et conditionne sa capacité à réagir aux situations de danger et de violence zombie, mais ils sont également liés à la façon dont il perçoit un autre personnage et détermine le déroulement de leurs interactions. Et il insiste aussi sur flashbacks impressionnistes, dont on a vu d’autres cinéastes comme Jean-Marc Vallée (Open Wounds) et dont on peut déjà dire qu’ils constituent un trait de style dans World Beyond ou, du moins, de ses premières mesures.

Le fait que l’approche gore lorsque les zombies sont tués soit tombée à l’eau souligne le ton adolescent ou immature de World Beyond.

En revanche, le sentiment de menace des morts-vivants est récupéré séparément, sans avoir besoin de foules pourries, pour les personnages inexpérimentés lorsqu’il s’agit de les gérer, perdus dans The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) ) et surtout dans Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015) pour la capacité indéniable que leurs protagonistes ont acquise à les liquider sans hésitation. Et une autre chose qui souligne le ton adolescent ou immature de World Beyond est que l’approche gore quand ils tuent les zombies est également tombée à l’eau.

Et, à mi-chemin de “The Tyger and the Lamb”, ils nous donnent un montage complexe de scènes au ralenti, de flashbacks rapides et un poème récité très bienvenu. Car il faut admettre, après les décourageants chapitres précédents, que cet épisode se révèle assez décent dans son appareil audiovisuel et narratif, alors que le manque de véritable étincelle dans les dialogues, d’éloquence et de profondeur conceptuelle continue de peser sur lui. Et il est possible qu’il ne soit jamais résolu sans avoir recours à des scénaristes plus ingénieux que l’actuel World Beyond, ou sans que l’ampoule soit allumée.

En revanche, dans les scènes de calme suivantes pour reconsidérer la situation ou insister dessus une des confessions que Hope Bennett avait en attente (Alexa Mansour) laisse ses lèvres sans douleur ni gloire, dans des moments totalement dépourvus de l’intensité dramatique qui aurait été nécessaire pour nous toucher ne serait-ce qu’un peu et faire disparaître nos émotions par une empathie qui n’arrive pas. Au contraire, ce qui devrait nous sembler le plus commode, c’est qu’ils ont décidé de dédier l’épilogue pour nous expliquer la raison du massacre avec laquelle le premier épisode s’est terminé, et que l’apocalypse s’est transformée en dystopie.

