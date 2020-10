Alors que l’épisode de dimanche de The Walking Dead: World Beyond jette un nouvel éclairage sur le passé chargé de Felix, l’avenir de nos jeunes protagonistes ressemblait de plus en plus à ce qu’il était sur le point de partir en fumée. Ce n’est pas non plus une métaphore; à chaque pas, ils se rapprochaient d’un feu perpétuellement déchaîné entouré de vides appelé le Flamboiement de (ha) Gory. Quelqu’un a-t-il fini par se brûler? Continuer à lire.

“ VOUS DEVRIEZ ÊTRE EFFRAYÉ CHAQUE FOIS QUE VOUS ÊTES EN DEHORS DE CES MURS ” | Alors que l’heure commençait, la tentative d’Iris de tuer son premier vide l’a presque fait tuer. Mais presque. Elle et le zombie sont tombés d’un talus en béton, à quel point, elle a vomi aussitôt dessus. Pourtant, elle ne pouvait pas se résoudre à envoyer le marcheur maintenant démobilisé (ce qui a incité Hope à s’excuser car le gang l’a laissé derrière). Plus tard, Elton et Hope ont ressenti l’un dans l’autre un esprit apparenté, du moins dans la mesure où ils étaient tous les deux assez froids quant à la fin de leur espèce. À ce moment-là, Iris a repéré au loin des panaches de fumée du Notorious BOG, qui servaient presque de balise aux morts-vivants. Néanmoins, Iris était sûre qu’ils y arriveraient; Espoir, apparemment moins – elle a laissé derrière elle une boîte vide de pêches volée dans l’appartement de Félix pour lui faire savoir dans quelle direction ils allaient.

Tout en faisant des traces, les enfants se sont heurtés à un vide dont la tête bourdonnait d’abeilles réelles. Quand Elton trébucha, Silas se trouva incapable de frapper la créature pour sauver son ami. Heureusement, un peu de peinture en aérosol sur le visage du marcheur leur a donné suffisamment de temps pour s’échapper. Après que le quatuor se soit enfermé dans une cabane dans les arbres pour la nuit, nous avons eu une idée encore plus grande à quel point Silas est brisé quand il ne pouvait pas se détendre et s’amuser en jouant avec la boule de bowling de Hope, Big Mo, comme tout le monde. Et juste au moment où il se sentait déjà minable de ne pas être en mesure de sauver Elton, moseyed ce même marcheur rempli d’abeilles. Tout, dans l’esprit de Silas, était de sa faute. Après une partie de Monopoly et d’extinction des lumières, Hope s’est faufilée hors de l’arbre et, comme sa sœur avant elle, a failli se faire tuer en essayant de sortir un vide. Mais elle a survécu, puis a juré de garder le secret Silas – la seule personne à la remarquer qui allait et venait. BTW, a-t-elle ajouté, son erreur n’avait pas besoin de le suivre. (Bien sûr, elle a dit cela alors même qu’elle était hantée par ses souvenirs d’avoir tiré sur la mère d’Elton.)

«DITES CE QUE VOUS VOULEZ, MAIS ILS MANIPULENT LEUR S – T» | À la poursuite des enfants, Felix et Huck se sont réconfortés en pensant qu’une fois que les jeunes auraient aperçu le Blaze of Gory, ils «seraient heureux d’avoir encore une maison où retourner». (Ah, s’ils savaient seulement…) En parcourant des rues autrefois familières, Felix est revenu à sa jeunesse – et à la découverte de son père qu’il était gay. Même si c’était Félix qui avait payé les factures, papa l’avait froidement mis à la porte. Finalement, il confia à Huck qu’il avait été à l’école la nuit où le ciel était tombé, et qu’il avait couru pendant deux jours pour rentrer à la maison, pour être avec ses parents à la fin. Bien que ce soit l’apocalypse et tout, ils n’ouvriraient pas la porte. Seigneur. Pendant ce temps, aussi intimidant que le BOG se soit avéré être, Iris a insisté sur le fait qu’elle et ses copains pourraient s’en sortir. Campés pendant la nuit avant d’essayer de le faire, Hope et Elton ont établi des liens plus sombres, lui expliquant que le dernier d’une espèce était appelé endlings – et c’était ce qu’ils étaient. Ainsi, le message que personne ne semblait remarquer sa peinture à la bombe comme une traînée de chapelure pour Félix disait: «Nous étions ici – les finaux.»

Quand enfin le quatuor essaya de se frayer un chemin à travers le BOG, ainsi que sa fumée épaisse et ses marcheurs sans fin, ils perdirent la trace du soleil et, par conséquent, la direction dans laquelle ils allaient. D’une manière ou d’une autre, ils se sont rendus de l’autre côté – toujours sans qu’aucun d’eux ne tue un marcheur – pour découvrir que… merde! Ils étaient toujours dans le BOG Hot sur leur piste, Felix a déduit des indices que Hope continuait à laisser que «évidemment, l’un d’eux ne veut pas faire ça. Où s’était-il faufilé la nuit précédente? Huck voulait savoir. «Pour tuer mes parents», répondit-il. (Apparemment, ils étaient toujours confinés à la maison, bien que tournés, là où il les avait laissés une décennie plus tôt.) De retour dans le BOG, Elton a lancé l’idée que quelqu’un sonnait une sirène de tornade à proximité – en fait, devenant un appât, permettant à tout le monde sinon pour se rendre à l’aérodrome de l’autre côté de la zone. Et, euh, bien sûr, cette personne s’échapperait alors aussi. Cette idée était si folle, même Iris a perdu son sang-froid, ce qui a incité Hope à lui donner un discours d’encouragement. Alors que tout le monde sortait pour la nuit au sommet d’un bus, Hope s’est faufilée, probablement pour apaiser sa conscience coupable en sonnant l’alarme et en attirant des masses de vides vers elle.

Alors, que pensez-vous de «The Blaze of Gory»? L’histoire de Felix? Laissez un commentaire ci-dessous.