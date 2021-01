W

ue The Weeknd s’est-il caché sous ces bandages? Un visage tout neuf, reconstruit, plutôt effrayant, semble-t-il.

La star canadienne a développé son propre scénario surréaliste avec une série de vidéos de chansons tirées de son dernier album, After Hours.

Jusqu’à présent, nous l’avons vu se défoncer et faire la fête à Las Vegas, endurer un comedown sanglant en courant dans les rues dans une voiture de sport, se décapiter, rattacher sa tête au corps de quelqu’un d’autre et ensuite, lors de récentes apparitions publiques, il est apparu avec un visage couvert de bandages.

Dans la vidéo de Save Your Tears, tout est révélé alors que l’artiste – de son vrai nom Abel Tesfaye – dévoile son visage gonflé et chargé de botox.

Se produisant devant une foule sans vie et portant des masques, Tesfaye se promène parmi les différents spectateurs avant de mettre un pistolet sur sa tête et d’appuyer sur la détente, seulement pour qu’il tire une explosion de confettis.

Tout cela est plutôt bizarre – même si le nouveau look est sûrement l’œuvre de prothèses temporaires – et certains fans spéculent qu’il pourrait s’agir d’un coup aux Grammys, qui a complètement snobé la musique de The Weeknd lors de l’annonce de ses nominations en novembre. Tesfaye a répondu et a affirmé que les récompenses étaient «corrompues».

Un commentateur de YouTube sur la vidéo Save Your Tears a émis l’hypothèse: «En termes simples, je suppose qu’il dit qu’il préfère mourir plutôt que de se faire un faux visage et de se produire pour une récompense sans signification devant de fausses personnes.»

Que ce soit vrai ou non restera probablement à débattre. On ne sait pas non plus si d’autres vidéos After Hours seront publiées, mais nous garderons un œil attentif sur la prochaine étape de Tesfaye (et de son nouveau visage).