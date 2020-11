The Weeknd a vivement critiqué les Grammys les qualifiant de «corrompus» en ne recevant aucune nomination malgré plusieurs succès cette année.

L’artiste qui a déjà reçu trois Grammys a critiqué la Recording Academy mardi après avoir été l’un des plus snobés malgré l’un des albums les plus populaires de l’année avec “After Hours” et avoir été choisi pour en tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl. Ils ont également atteint le sommet du classement Billboard Hot 100 avec «Blinding Lights» et «Heartless».

“Les Grammys sont toujours corrompus”, a déclaré le chanteur sur Twitter. “Ils sont redevables à moi, à mes fans et à la transparence de l’industrie.”

Les mots durs interviennent moins d’un an après que l’ancien directeur général de la Recording Academy ait accusé le groupe qui détermine les nominations dans les principales catégories d’avoir des conflits d’intérêts et de ne pas participer à un processus de sélection transparent.

Harvey Mason Jr., le président et directeur par intérim de la Recording Academy a précédemment parlé de l’affaire Weeknd. Il a dit qu’il est difficile de prévoir les décisions des électeurs.

«Il y a beaucoup de candidatures et il n’y a qu’un nombre limité de candidats. Il est très difficile de prédire pourquoi les électeurs voteront au cours d’une année donnée », a-t-il déclaré à l’Associated Press. “J’essaye de ne pas être surpris.”

La Recording Academy n’a pas immédiatement répondu à un e-mail de commentaire suite aux critiques de Weeknd.

The Weeknd n’a pas été nominé pour un Grammy, tout comme Luke Combs, qui a établi des records de streaming et dominé les charts country. Morgan Wallen a également connu une année fructueuse dans le pays mais s’est terminée sans nominations.

Un groupe de jeunes artistes R&B qui ont également excellé n’a eu aucune nomination, notamment Summer Walker, Teyana Taylor et Kehlani. Le regretté rappeur Juice WRLD, Brandy et Chris Brown ont également été snobés.

Justin Bieber a reçu quatre nominations mais le chanteur a également critiqué les décisions des Grammys. Dans son cas, il a dit que la musique de son cinquième album studio, “Changes”, était considérée à tort comme de la pop plutôt que comme un projet R&B.

Bieber a dit qu’il était “flatté” par la nomination, mais a trouvé qu’être exclu de la catégorie R&B était une erreur.

«J’ai décidé de faire un album R&B», a-t-il écrit sur Instagram. «’Changes’ était et est toujours un album de R&B. Il n’est pas reconnu comme un album de R&B, ce qui me semble très étrange. “

Bieber a été nominé dans les catégories de la meilleure performance pop solo, de la meilleure performance d’un duo ou d’un groupe pop, du meilleur album pop vocal et de la meilleure performance d’un duo ou d’un groupe country.

Le chanteur a déclaré qu’il aimait la musique pop mais voulait que son travail soit respecté.

«J’ai grandi en admirant la musique R&B et je voulais faire un projet qui incarne ce son», dit-il. “Que cet (album) ne soit pas classé dans cette catégorie est étrange, compte tenu de choses comme les accords, les mélodies et le style vocal, tout, même les tambours hip hop qui ont été choisis, dans indéniablement et incontestablement un album de R&B.” .

