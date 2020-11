“Nous grandissons tous en regardant les plus grandes performances du monde au Super Bowl et on ne peut que rêver d’y être”, a-t-il déclaré. Le weekend , 30 ans, dans une déclaration.

“Je suis honoré et ravi d’être le centre de cette célèbre scène cette année-là”, a poursuivi le chanteur, né au Canada et de son vrai nom Abel Tesfaye et connu pour des tubes comme “Blinding Lights” et “Starboy”, une collaboration avec le duo dance-pop français Daft Punk.

C’est la deuxième association de la ligue de football américain avec Roc Nation, la compagnie du magnat du hip hop Jay Z pour produire l’émission populaire.

“The Weeknd a introduit un son qui lui est propre. Sa singularité poignante a défini une nouvelle génération de grandeur dans la musique et l’art”, a-t-il déclaré. Jay Z.

En 2019, la NFL a demandé Jay Z diriger des performances musicales à la mi-temps, l’un des concerts pop les plus regardés au monde, que la ligue revendique comme un spectacle pour promouvoir la justice sociale.

Jay-Z a proposé que la NFL passe de la protestation à l’action, suite aux difficultés de la ligue à faire accepter aux artistes de se produire en 2019 en raison du traitement de l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco. Colin Kaepernick, dont les manifestations agenouillées contre l’injustice sociale et l’inégalité raciale ont attiré l’attention et la controverse internationales.