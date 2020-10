Le Canadien The Weeknd et le nouveau venu Roddy Ricch ont mené les nominations pour les American Music Awards 2020 lundi, tandis que Megan Thee Stallion a remporté le plus de nominations pour une artiste féminine, a rapporté ..

Ricch, le rappeur californien de 22 ans, et TheWeeknd ont chacun reçu huit nominations, dont le prix du meilleur artiste de l’année, où ils affronteront Justin Bieber, Post Malone et Taylor Swift.

Stallion a remporté cinq nominations, dont celle du meilleur nouvel artiste et de la collaboration de l’année pour son audacieux single “WAP” avec Cardi B.

Les prix votés par les fans seront remis lors d’une cérémonie à Los Angeles le 22 novembre.

La musique latine, qui a connu une montée en popularité au cours des deux dernières années, a pris un rôle plus important cette année avec des catégories ajoutées pour les meilleurs albums, chansons et artistes masculins et féminins.

Le chanteur portoricain Bad Bunny s’est retrouvé avec la plupart des nouveaux espaces, dont deux pour ses albums “YHLQMDLG” et “Las que no vaan a sala”, tandis que le colombien J Balvin sera le meilleur artiste masculin latin.

Bien qu’elle ait dominé les Grammy Awards en janvier avec cinq victoires, Billie Eilish, 18 ans, n’a été nominée que dans deux catégories lundi pour le meilleur artiste de rock alternatif et artiste social préféré.

Le groupe K-pop BTS a également été exclu des meilleures catégories, remportant deux nominations pour le meilleur groupe et l’artiste social préféré.

Swift, qui détient déjà le record de la plupart des American Music Awards de tous les temps, avec 29 récompenses, a reçu quatre nominations issues de son album surprise «Folklore