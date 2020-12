Rosalía et The Weeknd, deux des artistes les plus pertinents de la scène internationale, ont dévoilé ce vendredi la collaboration à laquelle ils étaient: un remix de «Blinding Lights», la chanson la plus écoutée de ce 2020 sur Spotify, avec plus de 1500 millions de reproductions.

Un chiffre qui va certainement augmenter dans la dernière ligne droite de l’année après le duo publié tôt ce vendredi par le chanteur catalan et Abel Makkonen Tesfaye, plus connu sous son nom de scène The Weeknd.

Sur leurs profils Twitter, Rosalía et The Weeknd ont partagé un lien avec la nouvelle version de «Blinding lights», une chanson que la chanteuse canadienne a lancée il y a un an et qui a balayé le monde.

Les deux artistes ont déjà donné hier jeudi des indices sur leurs réseaux sociaux de ce que pourrait être une collaboration.

C’est d’abord The Weeknd qui a publié sur son Twitter une photo des deux chanteurs accrochés à une plage, la même que celle que la barcelonaise a téléchargée sur son profil Instagram sans autre message que le nom du compagnon, avec qui on disait déjà qu’ils auraient pu travailler. ensemble.

Bien qu’aucun des deux chanteurs, ni leurs équipes correspondantes, n’aient détaillé de quoi il s’agissait, dans les forums de fans, ils avaient commenté pendant un moment que Rosalía pourrait participer à un nouveau remix de «Blinding lights».

Même certains médias ont fait écho aux rumeurs avant que les deux artistes ne confirment qu’ils préparaient ensemble une sortie imminente.

Rosalía, qui vient de sortir “La Noche de Anoche” avec Bad Bunny, rejoint ainsi un remix de cette chanson à succès juste un an après sa première sortie.

“Blinding Lights” a battu des records en restant toute l’année sur la liste des 100 chansons les plus écoutées aux États-Unis, le Billboard Hot 100, dans lequel il a passé 42 semaines dans le top 10, dont 33 dans le top 5, deux marques qui n’avaient pas enregistré un autre problème au cours des 62 ans d’existence de la cotation.

La popularité de l’artiste est telle qu’en février 2021 il emmènera le témoin de Jennifer López et Shakira jouer dans l’émission musicale du Super Bowl, l’événement télévisuel par excellence aux États-Unis.

Malgré cela, et malgré d’autres récompenses telles que les MTV Video Music Awards et les American Music Awards, The Weeknd n’a pas reçu de nomination aux Grammy Awards.

«Les Grammys sont toujours corrompus. Ils doivent la transparence à moi, à mes fans et à l’industrie… », a tweeté l’artiste quelques heures après que la Recording Academy des États-Unis ait annoncé ses candidats à la 63e édition des prix, qui sera remise le 31 janvier. de 2021.