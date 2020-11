Le chanteur à succès Le weekend a confirmé qu’il sera en charge de participer à l’émission de mi-temps du Super Bowl LV, qui est la grande finale de la NFL et qui devrait se tenir le 7 février 2020 au Raymond James Stadium dans la ville de Tampa Bay, en Floride.

A travers ses réseaux sociaux, l’artiste canadien a révélé qu’il se produirait dans la grande fête du football américain aux États-Unis, sur la «scène iconique», parrainée par Pepsi.

Les autorités de la NFL sont sur le point de définir la quantité de public qui pourra assister au prochain Super Bowl, bien qu’il soit question d’un maximum de 20% de la capacité du lieu, en raison des mesures de prévention qui prévalent en raison de la pandémie de Covid-19.

Mais de toute façon, l’entracte est pour les téléspectateurs, qui seront très vigilants, après le succès qu’ils ont été Jennifer Lopez Oui Shakira l’année dernière, à Miami, en Floride.

The Weeknd est reconnu pour sa musique R&B et Pop, a vendu plus de 6 millions d’albums et compte plus de 60 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme musicale Spotify.

Par: The Debate