Un croisement entre Lost et The Truman Show? Le grand pari télévisé d’Amazon, The Wilds, rappelle inévitablement les deux productions, même si cette série sur des adolescents survivant à un accident d’avion “veut aller plus loin”, disent ses créateurs.

À mi-chemin entre un drame pour adolescents et une fiction dystopique, le format imaginé par une équipe expérimentée dans des séries comme Daredevil, Sex and the City et Six Feet Under comprend une tournure inattendue: les protagonistes ne se sont pas retrouvés sur cette île par accident.

“C’est une soirée pyjama dystopique, une conspiration qui traduit fondamentalement l’idée de survivre sur une île déserte pour surmonter les problèmes et traumatismes de l’adolescence”, a expliqué la productrice de The Wilds, Amy B. Harris, à Efe. de tubes comme Sex and The City et The Carrie Diaries.

L’utilisation du flashback pour raconter le passé des protagonistes alors qu’ils apprennent à vivre ensemble sur une île paradisiaque sont deux aspects que beaucoup relieront au phénomène de Lost.

“Bien sûr, nous sommes conscients de la référence, c’est une série qui a changé la façon de raconter à la télévision”, at-il soutenu.

Mais la référence va là, car dans The Wilds il n’y a pas de phénomènes paranormaux, bien qu’il y ait une conspiration inconnue des huit jeunes femmes qui se sont échouées au milieu de l’océan alors qu’elles se rendaient dans une retraite de vacances.

“Comme beaucoup de bonnes histoires, l’idée a commencé avec un cœur brisé -défini Harris- Après une rupture, la scénariste, Sarah Streicher, s’est souvenue de son adolescence et de la façon dont elle a surmonté son premier chagrin, ses problèmes d’alimentation … Tout ce que les adolescents font face” .

Par conséquent, la dépendance émotionnelle, la boulimie, la pression pour répondre aux attentes et autres tensions familiales concentrent les émotions des jeunes femmes.

À partir de cette idée, le scénariste et producteur a créé une troupe de personnages de cultures, d’horizons et de personnalités différents qui doivent apprendre à vivre ensemble dans des circonstances inspirées à la fois par Lord of the Flies et The Truman Show.

Amazon a largement diffusé la fiction, consciente qu’elle peut devenir un nouveau phénomène de jeunesse, soutenue par la combinaison d’un casting de nouveaux visages et d’une équipe expérimentée pour trouver la clé du succès sur le petit écran.

En fait, si le public répond, il sait déjà où ira une deuxième saison et quelle sera la place de chacun des protagonistes.

Source: Cependant