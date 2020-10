Lundi, Netflix a révélé le premier regard sur Henry Cavill dans sa nouvelle armure pour la saison 2 de The Witcher. Cavill est de retour en tant que Geralt emblématique de Rivia, et il a l’air plus effrayant que jamais. Le compte Twitter officiel de l’émission a également annoncé qu’une grande annonce pourrait être annoncée mardi.

La grande révélation de l’équipe The Witcher a montré Cavil en costume de Geralt, portant un tout nouvel ensemble d’armure noire. Ce n’était pas un énorme changement par rapport à son costume précédent, mais c’était une amélioration notable, et les fans ont particulièrement noté les muscles abdominaux sculptés sur le devant. Les images ont également donné un aperçu de l’épée de Geralt sur son dos alors qu’il regardait par-dessus son épaule. Le message contenait quelques lignes mélodramatiques que l’ami barde de Geralt, Jaskier pourrait chanter, et un indice sur les grandes nouvelles à l’horizon.

Et qu’apportera le destin demain? – The Witcher (@witchernetflix) 5 octobre 2020

«Et qu’apportera le destin demain? le tweet a demandé. Les fans ne sont pas allés plus loin, des indices, mais ils ont fourni de nombreuses suppositions. Beaucoup espéraient que The Witcher Season 2 arriverait bientôt et qu’une grande annonce était en cours.

The Witcher a été créé en décembre et a été un succès instantané pour Netflix. Il a été renouvelé en un rien de temps et la deuxième saison était en cours de tournage lorsque la pandémie de coronavirus a frappé. Les acteurs et l’équipe ont dû rompre en raison de restrictions de santé publique en mars, et certains impliqués dans la série – comme l’acteur Krisofer Hivju – ont en fait été testés positifs pour COVID-19.

Parce que le spectacle filme à l’international, The Witcher a pu reprendre le tournage plus rapidement que certaines productions nationales. Ils sont revenus au travail en mai et ont commencé un tournage sérieux en août.

Jusqu’à présent, tous les communiqués de presse sur The Witcher Saison 2 ont indiqué qu’il sortira dans le courant de 2021, mais les fans espèrent une agréable surprise. Netflix a beaucoup investi dans la série dans l’espoir de capturer le public fantastique de Game of Thrones, de sorte que la société n’épargnerait aucune dépense pour sortir rapidement la saison prochaine. En outre, un certain nombre de retombées ont déjà été annoncées, signalant que la franchise The Witcher est une priorité élevée.

En janvier, Netflix a annoncé une série dérivée d’animation intitulée The Witcher: Nightmare of the Wolf. Il se déroulera bien avant la série principale, détaillant les origines de Geralt. Pendant ce temps, en juillet, Netflix annonce The Witcher: Blood Origin, qui se déroulera encore plus loin dans le passé fictif – environ 1200 ans avant l’époque de Geralt. Il construira le monde de Witcher, expliquant comment les monstres, les hommes et les elfes sont venus pour vivre ensemble, et pourquoi les Witchers ont été créés en premier lieu.

À l’heure actuelle, la saison 2 de The Witcher devrait sortir en 2021. Il n’y a aucun indice sur ce que Netflix pourrait annoncer mardi.