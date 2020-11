Comme un régal d’Halloween inattendu, Netflix a publié une nouvelle vidéo The Witcher mettant l’accent sur les monstres auxquels Geralt of Rivia fait face dans la série. Mais en plus de passer en revue les créatures les plus intimidantes de la première saison, le clip montre également certains des monstres qui apparaîtront dans les nouveaux épisodes. Dragons, chimères, goules … il semblerait que la légendaire sorcière incarnée par Henry Cavill ait encore beaucoup de travail à faire.

La vidéo, intitulée The Monster Mash, est une compilation de certaines des meilleures séquences d’action de la saison 1 de The Witcher, celles dans lesquelles le personnage de Henry Cavill tue des monstres pour collecter des récompenses. Mais dans les secondes 15 et 30 du clip, deux nouvelles créatures sont vues, auxquelles Geralt fait face avec son mauvais personnage habituel.

Le premier de ces monstres (le deuxième 15) semble être un mélange de foin, de sang, de tripes et d’un étrange globe oculaire flottant dans la terre. La deuxième nouvelle créature (30 secondes) est composée de trois crânes en décomposition, chacun avec ses vêtements et ses bijoux en lambeaux, émergeant d’une grotte.

Netflix a publié cet aperçu d’Halloween à la fois sur YouTube et Instagram, où la légende affirmait que “ce n’est pas un truc, il y a deux goodies que l’on peut trouver ici”, faisant référence aux deux nouveaux monstres. Il a également été publié sur Twitter, où la légende disait «gros monstres et petits monstres. Aiguisez votre épée et tuez-les tous… si vous pouvez les détecter. “

Monstres grands et petits monstres, aiguisez vos épées et tuez-les tous… si vous pouvez les repérer. pic.twitter.com/M3N0ZmG055 – The Witcher (@witchernetflix) 31 octobre 2020

La saison 2 de The Witcher arrive sur Netflix dans le courant de 2021. Le synopsis officiel est le suivant: «Basé sur la série de livres fantastiques à succès, The Witcher est une histoire épique sur l’avenir et la famille. L’histoire des destins entrelacés de trois individus dans le vaste monde du continent, où les humains, les elfes, les sorcières, les gnomes et les monstres luttent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal ne sont pas facilement identifiés. “

Source: Cependant