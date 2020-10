Le filet de nouvelles images de la saison 2 de The Witcher continue. Bien que le retour de Geralt de Rivia soit encore loin, Netflix continue de révéler plus de matériel sur les épisodes à venir pour maintenir le battage médiatique parmi les fans. Après avoir vu le Warlock arborer une nouvelle armure et s’entraîner Ciri à Kaer Morhen, c’est maintenant au tour de Yennefer, dont le retour révèle également son destin après la finale épique de la première saison.

Le propre compte Twitter de la série a partagé les images qui confirment que la sorcière est toujours en vie. «Elle a utilisé tout son pouvoir et le champ de bataille l’a consumée. Donc, elle n’a laissé aucune trace, mais Yen reviendra », accompagne les clichés, dans lesquels Anya Chalotra apparaît enchaînée.

Cela suggère que la disparition de Yennefer était contre sa volonté. La sorcière combattait aux côtés d’autres sorciers dans la bataille de Sodden. Cependant, la jeune femme a dépensé toute son énergie et cela l’a fait disparaître … et la série n’a pas montré ce qui lui était arrivé.

Par la suite, Geralt et Ciri sont partis pour Kaer Morhen, où la princesse a commencé sa formation… bien que tout indique que les trois principaux protagonistes de The Witcher se croiseront plus tôt que tard.

Pour l’instant, chaque nouvelle image correspond aux pièces du puzzle de la deuxième saison de The Witcher. Dans cet épisode, le loup blanc doit apprendre à l’héritier du trône de Cintra à maîtriser ses pouvoirs, une tâche loin d’être facile.

Malgré le retard dans le tournage de la deuxième saison de The Witcher, en raison de la pandémie de coronavirus, Netflix maintient 2021 comme première année pour les nouveaux épisodes. D’autre part, la plateforme prépare également une préquelle de The Witcher, intitulée Blood Origin.

Source: Cependant