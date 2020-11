Théorie sur son choix, Bad Bunny vient habillé en Lady Gaga pour voter | INSTAGRAM

Comme tout citoyen responsable, Bad Bunny a été vu très actif depuis ses réseaux sociaux officiels, invitant tous ses partisans, citoyens nord-américains et portoricains à participer à ces nouvelles élections présidentielles dans son pays d’origine.

C’est pour cette raison que le chiffonnier a donné l’exemple de l’exercice de son droit de citoyen, les internautes l’ont capturé et quelques photos circulent sur les réseaux sociaux où il est vu habillé comme Lady Gaga, en attendant son tour de file aux urnes pour voter respectif.

Il convient de mentionner que diverses sources importantes des médias de divertissement ont déclaré que, en plus des élections présidentielles aux États-Unis, le 3 novembre dernier également en Porto Rico Des milliers de personnes sont venues voter, y compris le chanteur de renommée internationale Bad Bunny qui a également été très actif dans les questions politiques et sociales dans son pays, tout comme un grand nombre de célébrités aux États-Unis.

Un exemple clair a été lors des mouvements sociaux passés contre l’ancien gouverneur Ricardo Rosselló, qui a démissionné de son poste après des manifestations sociales en raison de la fuite d’un chat dans lequel il fait des commentaires homophobes, comme l’artiste lui a permis de le voir sur son compte Instagram officiel, où, il a posté une série de photographies tout en assistant aux manifestations susmentionnées.

A cette occasion, à partir de son profil Twitter, le chanteur a écrit: “Nous avons grandi et appris en tant que peuple !!! Nous sommes nombreux à vouloir une nouvelle direction pour les relations publiques”, a écrit le chanteur sur son compte Twitter. Il a montré sa satiété à travers Instagram devant les partis politiques de Porto Rico tels que le Parti démocratique populaire (PPD) et le Nouveau Parti progressiste.

Bref, de la même manière, après avoir exercé son droit de citoyen, le célèbre reggaeton, a partagé un Tweet à tous ses followers, où il a confirmé qu’il avait déjà voté, alors, qui l’a vu vivre et diriger les urnes, et Ils l’ont capturé à l’image, ils ont décidé que c’était le moment idéal pour filtrer les photographies de l’interprète du genre urbain.

Et, de la même manière, c’est via Twitter que quelques photos de Benito Antonio Martínez Ocasio ont commencé à circuler, formées pour voter portant un masque, des lunettes, un chapeau, une paire de crocs confortables, un jean et une chemise du nouvel album ” Chromatica “de Lady Gaga, un look totalement iconique, et on sait parfaitement que Lady Gaga est l’une des chanteuses qui a montré son soutien à la candidate démocrate et son constant désaccord avec la politique de l’actuel président.

De plus, elle fait partie de la longue liste d’artistes et de célébrités américains qui ont soutenu l’idée de demander à leurs millions de followers sur les réseaux sociaux de voter.

Et clairement, les utilisateurs des réseaux ont commencé à faire leurs spéculations respectives, utilisant leur logique, affirmant que l’interprète avait voté pour le parti démocrate, comme sa collègue, Lady Gaga, car, en se montrant avec sa chemise, il montre que ils ont les mêmes idéaux.

Bien que, pour sa part, il n’ait rien commenté sur ses préférences, il est sorti en quelque sorte pour voter, partageant avec les citoyens son opinion importante dans les isoloirs, en espérant que ses fans et ses abonnés feront de même. eux-mêmes, et ainsi les bonnes décisions peuvent être prises concernant la situation politique de leurs pays d’origine respectifs.