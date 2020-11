Chelsea attend d’évaluer une foule de joueurs qui ont été absents en mission internationale et doivent maintenant subir des tests Covid pour s’assurer qu’ils n’ont pas contracté le virus pendant leur séjour dans leur pays.

Lampard insiste sur le fait que son bon sens signifie que son équipe ne devrait pas avoir à faire le long voyage à Newcastle pour un coup d’envoi à 12h30 samedi après la pause internationale.

Jurgen Klopp, Ole Gunnar Solskjaer et Pep Guardiola ont tous critiqué les exigences imposées aux joueurs plus tôt ce mois-ci – et Lampard pense que la première place à la télévision un samedi devrait maintenant être abandonnée après les internationaux.

Il a déclaré: «Nous nous sommes entraînés avec quatre joueurs en général ces deux dernières semaines et la majorité de notre équipe a voyagé.

en relation

«Certains voyagent tout à l’heure, viennent d’atterrir maintenant, ils voyageront à nouveau pour voler à Newcastle, retourneront de Newcastle, voyageront à Rennes lundi, reviendront de Rennes et quand vous regardez les horaires, pour moi c’est juste un courant chose de sens.

«Je pense que les diffuseurs n’ont jamais eu autant de machines à sous pour les jeux qu’aujourd’hui. Ce créneau de 12h30, à quelle fréquence doit-il être là?

«Si vous regardez au cours d’une saison, je ne sais pas combien de fois, est-ce cinq pauses internationales et vous avez des joueurs qui s’en vont.

«Ce n’est absolument pas le moyen optimal de préparer les joueurs pour un match de Premier League, qui est une marque incroyable dans le monde entier – vous voulez donc le meilleur de la marque.

«Il est très difficile pour nous de nous préparer pour ce match où que ce soit. Je veux que nous jouions de notre mieux, mais c’est dans des circonstances très difficiles.

Kai Harvertz est de nouveau disponible après un isolement de deux semaines après un test Covid positif, tandis que le personnel médical de Chelsea évaluera Ben Chilwell, qui s’est blessé au dos en Angleterre.

Lampard a déclaré: «Avec Ben Chilwell, je ne l’ai pas encore vu. Il s’est entraîné avec l’Angleterre, il s’améliorait, d’où la raison pour laquelle il était sur le banc et a reçu des soins fantastiques, donc je suis sûr qu’il ira bien. Mais je devrai voir plus tard aujourd’hui ou juste après cela.

Thiago était reposé après la dernière pause internationale, Lampard souhaitant gérer son temps de match à l’âge de 36 ans.

Christian Pulisic devrait également rater le match alors qu’il continue de se remettre d’une blessure aux ischio-jambiers.

Lampard a ajouté: «Christian a eu une blessure problématique et je pense que c’est normal, chaque joueur est différent. Christian avait des antécédents de blessures musculaires avant de venir chez nous et il en a de nouveau.

«Tout sur Christian, comment il se trouve sur le terrain d’entraînement et comment il se prépare est absolument parfait. Nous devons essayer de trouver le bon équilibre entre jouer, s’entraîner et se reposer tout au long de la semaine.

«C’est encore un jeune joueur et ce n’est pas anormal, nous trouverons une solution et je ne veux pas en tirer plus que ça parce que nous voulons que Christian soit disponible avec ses capacités, mais à la minute où il est blessé et à court terme, c’est un travail en cours. Nous avons une excellente équipe médicale ici et nous sommes très unis pour essayer de tirer le meilleur parti de Pulisic autant que possible.