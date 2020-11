L’arrière central brésilien a transformé la défense de Chelsea depuis son arrivée en transfert gratuit du Paris Saint-Germain.

Il a été si impressionnant que Lampard envisage déjà de déclencher une prolongation d’un an de son contrat après seulement trois mois à Stamford Bridge.

Thiago a gardé six feuilles blanches au cours des neuf matchs auxquels il a participé – et a incité des comparaisons avec Virgil van Dijk et Vincent Kompany.

Mais essayer d’arrêter Kane représente le plus grand test de ses qualités depuis son arrivée dans le football anglais – ce que Lampard reconnaît dûment.

“Soyons justes envers Harry Kane, il peut probablement jouer contre la plupart des défenseurs du football mondial et leur poser un problème”, a déclaré le manager de Chelsea. «Je ne veux pas tenter le destin mais avec les qualités de Thiago, son positionnement et son expérience, il peut gérer ces choses individuellement. Mais autant que cela l’influence est ce qu’il donne aux autres autour de lui.

«Le plus important lorsque vous jouez contre des joueurs aussi intelligents que Kane et Son (Heung-min), c’est que votre niveau de concentration est absolument parfait et que vous avez le désir de gérer les situations et de garder des draps propres.

«Thiago donne ça. Son talent individuel, oui, mais aussi en tant qu’unité, nous devons nous en assurer et Thiago est le leader de cette unité lorsque vous regardez l’arrière du terrain.

Lampard sait que le partenariat Kane-Son est la plus grande menace pour les espoirs de Chelsea de s’imposer dimanche contre le leader de la Premier League, Tottenham.

Il est convaincu qu’ils battront le record établi par lui et Didier Drogba pour les buts combinés de Premier League.

En partenariat, Lampard et Drogba ont marqué 36 buts. Kane et Son pourraient surpasser cela cette saison, avec leur total actuel de 29.

“Ils sont certainement une menace pour ce record et ils vont le battre confortablement avec la façon dont ils jouent”, a déclaré le manager de Chelsea. «Je n’ai aucun scrupule à propos de ce disque. C’est quelque chose dont Didier et moi serions fiers dans une certaine mesure, mais c’est le football et ça continue. Les joueurs de leur niveau testeront toujours cela.

«Vous regardez les chiffres qu’ils produisent, tous les deux. Leur lien entre le jeu et la compréhension est clair. Fair play envers eux, l’entraîneur et la façon dont ils travaillent en équipe.

«C’est donc quelque chose dont nous devons être conscients et nous ne pouvons pas regarder au-delà. C’est une grande force de leur part, mais ce n’est pas leur seule force, il y a beaucoup de domaines différents.

«Nous devons essayer d’annuler cela et tirer le meilleur parti de nos avantages dans notre équipe.

«J’ai beaucoup parlé des relations au début de la saison parce que nous avons amené des joueurs et la sensation de transition de cela. Avec des joueurs comme Son et Kane, ils travaillent là-dessus depuis quelques années maintenant et je suppose que nous en sommes aux premiers stades. Oui, j’aimerais que nos joueurs nouent de telles relations, pour qu’ils sachent ce que font les uns les autres et qu’ils aient ce niveau de talent.

La victoire contre les Spurs soulignerait les références de Chelsea.

Transferts d’été Chelsea 2020

Signé: Kai Havertz

Pour 90 millions de livres sterling, de Bayer Leverkusen

Milieu de terrain

Bongarts / .

Signé: Timo Werner

RB Leipzig, 50 M £

timowerner / Instagram

Signé: Ben Chilwell

Leicester City, 50 millions de livres sterling

REUTERS

Signé: Hakim Ziyech

Ajax, 33 M £

Chelsea / Twitter

Signé: Thiago Silva

Paris Saint-Germain, transfert gratuit

Chelsea FC / Instagram

Signé: Edouard Mendy

Rennes, 22 M £

Chelsea / Twitter

Signé: Malang Sarr

Nice, transfert gratuit

. via .

Ciblé: Declan Rice

West Ham

Défenseur / milieu de terrain

AP

Ciblé: Jan Oblak

Atletico Madrid

Gardien de but

. via .

Cible: Andre Onana

Ajax

Gardien de but

. via .

Départ: Willian

Arsenal, transfert gratuit

POOL / . via .

Départ: Pedro

Roma, transfert gratuit

2020 Piscine

Prêt: Michy Batshuayi

Au Crystal Palace jusqu’à la fin de la saison 2020/21

Images d’action via .

Conservé: Kepa Arrizabalaga

Piscine via REUTERS

Conservé: Jorginho

POOL / . via .

Le jour où Roman Abramovich célébrera son 1000e match à la tête du club, Lampard dit qu’il accepte la responsabilité de les ramener au sommet du football anglais et au-delà.

Il a déclaré: «J’ai toujours le sentiment que nous sommes dans un véritable processus. Je ne peux pas être heureux tant que nous n’arriverons pas à ce que je pense être la fin de cela, bien qu’il n’y ait probablement jamais de fin à cela – nous voulons toujours plus.

“Mais nous en sommes aux premiers stades et l’année dernière, c’est sûr, avec l’interdiction, était transitoire, et j’ai ressenti le soutien du club et nous avons travaillé d’arrache-pied pour obtenir les places de la Ligue des champions, et maintenant nous avons investi, maintenant nous voulons pour m’améliorer, et je veux être d’une grande aide à cela. C’est mon travail en tant qu’entraîneur-chef, c’est d’essayer de faire avancer cela.

«Je pense que vous pouvez déjà jauger de ma réponse, je suis vraiment reconnaissant pour ce que Roman Abramovich a apporté au club, puis ma part de l’accord est de faire de mon mieux.

«Rien ne peut être décidé dans le football, rien n’est évangile, mais je ferai de mon mieux pour nous ramener au combat, espérons-le, pour des titres, ce que nous avons fait à peu près dans beaucoup de ces époques. Mais un écart s’est creusé, nous cherchons maintenant à essayer de le combler.

