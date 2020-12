Les malheurs actuels des Gunners ont atteint un nouveau creux dimanche alors que Xhaka a été expulsé pour avoir attrapé Ashley Westwood à la gorge avant qu’un but contre son camp de Pierre-Emerick Aubameyang ne voit Burnley éliminer les vainqueurs.

Le résultat a été la septième défaite d’Arsenal en 12 matches de championnat, les laissant à la 15e place et à 12 points de retard sur Tottenham.

En analysant le jeu sur Sky Sports, l’expert Patrice Evra a révélé l’aversion de Henry pour Xhaka.

“Je vais vous raconter une histoire rapide”, a déclaré Evra. “Thierry Henry m’a un jour invité chez lui pour assister à un match d’Arsenal.

(. via .)

“Il a allumé la télé, la première image que nous avons vue à l’écran était Xhaka qui dirigeait l’équipe d’Arsenal, en étant le capitaine. Thierry Henry a éteint la télé.

“J’ai dit:” Que s’est-il passé? “. Il a dit, je ne peux pas regarder mon équipe et Xhaka être le capitaine de mon équipe et il a éteint l’écran. Et nous n’avons pas regardé le match.”

Le carton rouge de dimanche pour le troisième de Xhaka pour Arsenal et intervient un peu plus d’un an après avoir été dépouillé du capitaine après avoir juré contre les fans lors de son remplacement.

en relation

Evra a poursuivi: “Cela vous dit tout sur ce qu’une légende de ce club pense de lui. Et encore une fois, il a laissé tomber son équipe. Ce n’est pas la première fois.

“Je me souviens qu’il y a deux ans, j’ai fait un commentaire sur Arsenal en disant qu’ils ressemblaient à des bébés. Il est sorti et a dit ‘Patrice Evra, ce n’est pas la première fois qu’il parle de nous’. Puis je me souviens du match suivant, il a été remplacé il a enlevé sa chemise.

“Je pense que les fans d’Arsenal en ont assez de Xhaka.”