L’entraîneur-chef de rentford, Thomas Frank, dit que l’expérience que ses joueurs ont acquise grâce à la promotion de la saison dernière en a fait une meilleure équipe.

Les Bees sont venus par derrière pour accéder aux places de promotion automatique du championnat avec une victoire divertissante 2-1 sur Bournemouth en forme.

Frank a regardé son équipe terminer la course de huit heures de Bournemouth sans concéder dans un match passionnant, après que les buts de Henrik Dalsgaard et Tariqe Fosu ont annulé le premier match d’ouverture de Dominic Solanke.

Mais il a insisté sur le fait que l’attitude, l’intensité et la solidarité de son équipe seraient toujours soutenues par une approche humble.

“Nous sommes peut-être allés 15 matchs sans défaite, mais nous sommes humbles et nous comptons sur la solidarité car aucune équipe au monde ne réussira quoi que ce soit si elles ne sont pas ensemble”, a déclaré le Danois.

“Ce groupe de joueurs est ensemble depuis un an et demi maintenant. Ils ont connu une saison fantastique la dernière fois et n’ont pas eu de chance, mais ils sont plus expérimentés maintenant individuellement et en tant que groupe et cela se voit dans leurs performances.”

Frank a admis qu’il était préoccupé lorsque Bournemouth a démarré fortement dans les 20 premières minutes, mais a été ravi de la réaction de son équipe.

Il a déclaré: “Bournemouth a été rapide, a bien déplacé le ballon et nous a pressés et nous n’avons pas pu entrer dans le jeu, mais nous avons montré de la solidité et de la stabilité et nous y avons grandi. Nous savions que ce serait un bon match serré entre deux bonnes équipes. .

“J’ai dit à la mi-temps que nous devions faire preuve de plus de caractère et d’attitude si nous voulions gagner un match comme celui-ci. Après la mi-temps, nous l’avons montré – ils ont même changé leur système, donc c’était une bonne façon de terminer l’année. . ”

Le patron de Cerises, Jason Tindall, a réprimandé l’incapacité de son équipe à faire une percée dans les 20 premières minutes explosives.

Il a déclaré: «Nous avons été très bons et avons créé d’excellentes opportunités, mais nous n’avons pas pris celles que nous avions et avons été punis pour les deux erreurs défensives que nous avons commises – c’était la différence.

“C’était vraiment décevant parce que nous avons été bons défensivement et pour de grandes parties, nous avons été ce soir. Nous avons concédé d’un corner pour la première fois cette saison et le deuxième but ne nous ressemblait pas, et c’est ce qui est frustrant.”

Rapports supplémentaires par PA.

