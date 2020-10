Thomas Jefferson Byrd, un acteur qui est apparu dans de nombreux films du réalisateur Spike Lee, a été tué samedi à Atlanta et a été retrouvé avec de multiples blessures par balle, a confirmé le département de police d’Atlanta. Lee a annoncé la mort de Byrd sur Instagram dimanche matin, y compris une image du film Clockers. Byrd a également joué dans Get on the Bus de Lee, Bamboozled, Red Hook Summer et Chi-Raq. Il avait 70 ans.

La police d’Atlanta a été appelée à une adresse sur Belvedere Avenue samedi à 1h45 du matin, a déclaré la police à Variety. Les agents ont trouvé Byrd allongé sans réponse sur les lieux. Les services médicaux d’urgence ont identifié Byrd et l’ont déclaré mort. Il a été retrouvé avec de multiples blessures par balle dans le dos. Les détectives d’homicide enquêtent actuellement sur l’affaire et peu d’informations étaient disponibles sur les circonstances.

Lee a lui-même annoncé la mort de Byrd. “Je suis si triste d’annoncer le meurtre tragique de notre frère bien-aimé Thomas Jefferson Byrd la nuit dernière à Atlanta, en Géorgie”, a écrit Lee. “Tom est mon gars, ici ci-dessous vous le voyez comme le personnage effrayant Errol Barnes dans HORLOGES. Frère Byrd a également fait son Thang dans mes articulations – CHI-RAQ, SWEET BLOOD OF JESUS, RED HOOK SUMMER, BAMBOOZLED, IL A GOT GAME, OBTENIR SUR LE BUS, FILLE 6 ET HORLOGE. ” Lee a ensuite partagé deux scènes mettant en vedette Byrd dans Clockers.

Les autres crédits de films de Byrd incluent Bulworth, Boycott, Ray et Brooklyn’s Finest. Il a également joué sur scène, jouant dans les productions d’Atlanta et de Broadway de Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson. Ses autres crédits de scène incluent Spunk, The Piano Lesson, Flyin ‘West et Darker Face of the Earth. En 2004, il est apparu dans un épisode de Law & Order: Criminal Intent.

Jay Washington, qui a joué dans Chi-Raq, a partagé un hommage à Byrd sur Twitter avec une photo des deux acteurs avec Lee. “Repose en paix au légendaire Thomas Jefferson Byrd vu ici avec moi et l’emblématique Spike Lee”, a écrit Washington. «J’ai eu l’honneur de travailler avec M. Byrd à Chi-raq, mais j’ai apprécié une grande partie de son travail ELLE DOIT L’AVOIR, LE DÉMARRER, ‘N – est une belle chose’ dans BAMBOOZLED et bien plus encore.

“Tellement tragique. Son monologue dans Clockers avec Meki Pheif me donne encore des frissons à chaque fois que je le regarde. [A] un acteur vraiment talentueux “, a écrit un fan sur la page Instagram de Lee.” Vous vous moquez de moi. Je ne peux pas. RIP pas une fois de plus cette année », a écrit un autre.