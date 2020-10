La page Instagram de Thomas Rhett est récemment devenue autant une vitrine pour la belle photographie de la nature que sa musique, ainsi que des clichés de haute qualité de ses trois filles. Selon Rhett, c’est à cause de sa “caméra géante”, dont il a parlé dans la légende de son dernier post.

Au cours du week-end, le chanteur de “Remember You Young” a partagé quatre photos de ses deux filles aînées, Willa Gray et Ada James, jouant avec une machine à bulles à l’extérieur et chevauchant des Power Wheels. «Je suis officiellement devenu le père qui apporte son appareil photo géant partout», écrit-il. Jake Owen s’est montré compatissant dans les commentaires, écrivant: «Moi aussi mon pote». «#FatherFigure», a proclamé le nouveau papa Russell Dickerson. “Personne ne se plaint que les pls continuent à porter la caméra”, a commenté un fan.

La plus jeune fille de Rhett et de sa femme Lauren Akins, Lennon Love, était apparue dans le précédent post de son père, qui était un diaporama de ses filles vêtues d’orange pour célébrer le jeu de football pour les volontaires du Tennessee. «Je ne sais pas vraiment comment aucune des femmes de la maison n’est devenue fan de Georgia Bulldog», se dit Rhett dans sa légende. “@laur_akins si nous avons d’autres enfants, les premiers mots du prochain seront” Go Dawgs “.”

Rhett est une fan des Georgia Bulldogs, mais Akins est une ancienne de l’Université du Tennessee qui s’est assurée que ses filles étaient déjà des fans de Vols, après avoir partagé sa propre photo de jeu sur sa page. En plus des clichés de football de la famille, ils ont partagé de nombreuses photos panoramiques d’un certain nombre de vacances qu’ils ont prises pendant la pandémie de coronavirus, y compris des voyages en Floride, au Colorado, au Montana et au Wyoming. Rhett n’est pas le seul photographe de sa famille, partageant que bon nombre des photos qu’il a partagées du voyage du groupe dans le Wyoming ont été prises par son beau-frère, Grayson Gregory.

“Mon beau-frère @graysongregory est venu avec nous pour documenter notre road trip, et je lui ai dit de me donner ses 10 préférés du voyage”, a-t-il sous-titré un diaporama de septembre rempli de superbes photos du paysage et de quelques clichés de la Famille Akins. “C’est une tâche difficile lorsque vous prenez des milliers de photos, mais les voici! Il est extrêmement talentueux et je voulais juste partager son travail avec vous.”