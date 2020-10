Thomas Rhett et sa femme Lauren Akins célèbrent huit ans de mariage le 12 octobre, et le couple a marqué la journée avec une paire de messages adorables sur les réseaux sociaux l’un pour l’autre, à commencer par le message de Rhett à sa femme. Le chanteur de “Remember You Young” a posté un cliché d’Akins allongé sur un lit entouré des trois filles du couple, Willa Gray, Ada James et Lennon Love, dont les deux aînés étaient en tenue de ballet, une paire de talons hauts en plastique violets par Les pieds d’Ada James.

“Joyeux anniversaire de 8 ans @laur_akins J’ai vraiment l’impression que nous nous sommes mariés il y a 6 mois”, pouvait-on lire dans la légende de Rhett. “J’ai adoré chaque seconde de notre voyage ensemble. Peu importe à quel point cela a été parfois difficile, vous êtes un combattant et je vous remercie et le Seigneur chaque jour que vous vous réveillez et choisissez l’amour. Vous êtes mon rocher, mon inspiration et le femme qui rend simplement la vie meilleure. J’ai hâte de me détendre avec toi, de faire la sieste avec toi et d’écraser Netflix avec toi aujourd’hui! Je t’aime tellement chérie! “

«De plus, j’adore votre choix de chaussures sur la photo haha», a-t-il conclu, faisant référence aux talons hauts noirs à lanières d’Akins, qu’elle portait avec des leggings et un t-shirt.

Sur sa propre page, Akins a posté une superbe photo d’elle-même et de Rhett debout au sommet d’un rocher regardant une montagne couverte d’arbres. La photo a été prise lors de vacances récentes par son frère Grayson Gregory et est l’un des nombreux clichés de la nature magnifiques que la famille a partagés ces derniers mois.

«J’irai n’importe où avec toi bébé. Ces 8 dernières années ont été l’aventure de mes rêves», a écrit Akins. “Je t’aime plus qu’aucun mot sur Instagram ne peut le dire. Joyeux anniversaire.”

Rhett et Akins se sont rencontrés à l’origine à l’école primaire et sont devenus des amis proches au collège avant de sortir brièvement. Ils ont fait un autre essai quelques années plus tard et se sont mariés en 2012, mais Rhett a récemment dit à son label qu’il savait que sa femme était la bonne pour lui presque depuis le début.

“Cela fait longtemps que c’est sûr. Je veux dire, Lauren et moi avons définitivement été à l’école ensemble depuis que nous étions en première année, mais nous ne nous connaissions pas vraiment bien jusqu’au camp de l’église vers la sixième”, a-t-il déclaré . Se rappelant avoir vu des Akins au camp de l’église, Rhett a dit qu’il “est tombé amoureux d’elle ce jour-là. J’étais comme, il n’y a pas un plus joli être humain qui existe dans ce monde et je me suis dit: ‘Je vais trouver un moyen de me marier cette femme un jour. ‘”

«Nous sommes sortis ensemble pendant un petit moment au lycée, puis nous nous sommes séparés pendant très longtemps et nous nous sommes remis ensemble vers l’âge de 21 ans», a-t-il poursuivi. “Et maintenant, nous sommes sur le point de célébrer huit ans de mariage, donc ça a été un voyage assez sauvage avec elle, mais je n’en échangerais pas une minute, même les moments difficiles. Quand vous trouvez votre âme soeur, vous faites un peu n’importe quoi vous pouvez vous y tenir, et pour moi d’être simplement le meilleur mari que je puisse être. “