Thomas Rhett et sa femme, Lauren Akins, se sont rencontrés pour la première fois à l’école primaire du Tennessee, et ils sont devenus des amis proches au collège avant de sortir brièvement ensemble, de rester amis pendant des années avant de se réunir pour de bon. S’adressant à son label, Rhett s’est penché sur sa relation avec Akins avant leur prochain anniversaire de mariage, partageant qu’il savait depuis des années que sa femme désormais était la bonne pour lui.

“Cela fait longtemps que c’est sûr. Je veux dire, Lauren et moi sommes définitivement allés à l’école ensemble depuis que nous étions en première année, mais nous ne nous connaissions pas vraiment bien jusqu’au camp de l’église vers la sixième”, dit-il . Se rappelant avoir vu des Akins au camp de l’église, Rhett a dit qu’il “est tombé amoureux d’elle ce jour-là. J’étais comme, il n’y a pas un plus joli être humain qui existe dans ce monde et je me suis dit: ‘Je vais trouver un moyen de me marier cette femme un jour. ‘”

«Nous sommes sortis ensemble pendant un petit moment au lycée, puis nous nous sommes séparés pendant très longtemps et nous nous sommes remis ensemble vers l’âge de 21 ans», a-t-il poursuivi. “Et maintenant, nous sommes sur le point de fêter huit ans de mariage, donc ça a été un voyage assez sauvage avec elle, mais je n’en échangerais pas une minute, même les moments difficiles. Quand vous trouvez votre âme soeur, vous faites un peu n’importe quoi vous pouvez vous y tenir, et pour moi être simplement le meilleur mari que je puisse être. “

Rhett et Akins se sont mariés en 2012 et partagent maintenant trois filles, Willa Gray, Ada James et Lennon Love. Le couple célébrera son huitième anniversaire de mariage le 12 octobre, et ils célébreront ensemble à la maison cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

“Nous avons passé six mois vraiment agréables avec notre nouvelle famille de cinq personnes”, a déclaré Akins à PEOPLE en août. “Ce fut mon rêve devenu réalité de l’avoir à la maison. C’était un peu un ajustement pour lui [because] il a l’habitude d’aller, d’aller, d’aller tous les trois ou quatre jours. Je pense que c’était difficile pour lui de devoir passer d’une vie aussi trépidante à ralentir. Ensuite, être avec moi et trois enfants chaque jour, chaque nuit, a été difficile pour lui parce qu’il est capable de rattraper son retard dans le sommeil quand il va dans le bus et qu’il dort des nuits complètes. “