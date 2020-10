Le père de Thomas Rhett, Rhett Akins, est un chanteur de musique country et auteur-compositeur qui a sorti ses propres albums avant d’écrire pour d’autres, ce qui signifie que Rhett a été présenté à de nombreux artistes en grandissant. L’un de ces artistes était Reba McEntire, qui a organisé une fête d’Halloween qui a abouti à un délai d’attente pour Rhett.

“Le fils de Reba, Shelby, je pense que nous avons à peu près le même âge, et nous étions à leur fête d’Halloween un an”, a déclaré Rhett à son label, faisant référence au fils de McEntire, Shelby Blackstock. «Et je me souviens que nous avons couru dans cette grange, et je pense que je l’ai battu dans cette course. Et je pense qu’il était un peu plus âgé que moi et plus grand que moi, et il m’a mis contre le mur, vous Je sais, autour de mon cou. Et je me souviens que Reba est venue et m’a arraché Shelby et nous a mis tous les deux dans le temps mort. “

“Je veux dire, je devais avoir cinq ans, peut-être cinq ans, pour être mis en pause”, a-t-il ajouté. “J’espère que je n’étais pas comme, neuf ou quelque chose comme ça et que j’étais dans le temps mort.”

Rhett a grandi pour être un chanteur country lui-même, et cette année, il a collaboré avec McEntire sur sa chanson “Be A Light”. Le morceau édifiant comprend également Keith Urban, Hillary Scott et Chris Tomlin et Rhett a déclaré à Bobby Bones sur The Bobby Bones Show qu’il pensait que le message de la chanson pourrait être encore plus “puissant” venant de voix autres que la sienne.

«Au début, je me suis dit: ‘Peut-être que je vais le faire moi-même’, mais alors que nous avons commencé à enregistrer la chanson, je me suis dit ‘Mec, j’ai l’impression que c’est un excellent message venant de moi mais je ressens comme, combien plus puissant le message pourrait-il venir de mes héros et des gens que beaucoup de nos fans adorent », se souvient Rhett. “J’ai aussi toujours voulu faire une chanson avec Reba. C’était un long coup.”

Le joueur de 30 ans a ajouté qu’il «paniquait» lorsque McEntire a accepté d’apparaître sur la chanson. «C’est le moment de faire une chanson avec Reba, c’est sûr», dit-il, ajoutant qu’il avait appris à connaître Tomlin au cours des dernières années et qu’il connaissait Scott «depuis toujours».

“Ces gens sont tous des gens avec qui je voulais travailler depuis longtemps et j’avais l’impression que tous nos points de vue étaient en quelque sorte alignés sur cette chanson et j’avais l’impression qu’ils pourraient simplement la rendre encore plus cool et plus grande”, Rhett m’a dit. “C’était vraiment cool d’enregistrer une chanson avec tous les quatre.”