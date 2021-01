T

homas Tuchel a promis aux supporters de Chelsea que son équipe jouerait «courageusement», attaquant le football sous sa direction.

Tuchel a connu des succès en Allemagne avec le Borussia Dortmund et en France avec le Paris Saint-Germain et a été informé que la hiérarchie de Chelsea s’attend à un succès cette saison.

Le joueur de 47 ans a été chargé de tirer le meilleur parti des chères recrues estivales de Chelsea, les compatriotes Timo Werner et Kai Havertz ayant eu du mal depuis que leur gros argent déménage dans l’ouest de Londres l’année dernière. Avec un tel éventail d’étoiles, Tuchel a juré que son équipe jouerait sur le pied avant.

“J’espère que nous allons attaquer et jouer un football courageux”, a-t-il déclaré à BT Sport. “Nous jouons pour marquer et pour créer des occasions. En même temps, quand je pense au football de Chelsea, c’est un match intense, des équipes avec une mentalité gagnante qui peuvent aussi défendre dur et fort, compact et solide en tant que groupe.

“Nous voulons créer cela. Nous voyons beaucoup de talents, nous avons un bon mélange d’expérience, de personnalité et de jeunes joueurs. Nous voulons les encourager à jouer de manière offensive et à être actifs à tous les moments du match.”

en relation

Tuchel n’a eu qu’une séance d’entraînement en soirée avec ses joueurs avant de prendre place dans la pirogue de Stamford Bridge pour son premier match après un tourbillon de quelques jours.

«Vous ne pouvez pas imaginer les dernières 48 heures, 72 heures, c’est un peu surréaliste», a déclaré Tuchel. «Mais nous sommes ici maintenant et c’est incroyable. C’était fou.

«Nous verrons si j’ai eu un message à l’entraînement! J’étais heureux d’être sur le terrain avec eux car ils se sentent à l’aise, nous avons profité de la possibilité de nous entraîner. Il n’y a rien à craindre et nous avons encouragé les gars à faire leur meilleur aujourd’hui. “