Le nouveau manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a insisté pour qu’il poussera les stars de l’académie du club à se frayer un chemin dans la première équipe.

Des inquiétudes ont été soulevées parmi la base de fans selon laquelle le limogeage de Frank Lampard, qui a défendu l’académie alors qu’il était sous le coup d’une interdiction de transfert et a installé un certain nombre de jeunes stars dans le camp, verrait les Blues revenir en forme et ne pas exploiter les ressources de leur jeunesse.

Cependant, dans une interview avec l’équipe des médias du club, Tuchel – qui a admis qu’il était “injuste” de laisser Mason Mount, Tammy Abraham et Reece James sur le banc pour son premier match contre les Wolves – a déclaré qu’il était “crucial” d’amener de jeunes joueurs. à travers.

“J’aime le fait que nous ayons non seulement de jeunes joueurs mais aussi de jeunes joueurs de l’académie, ce qui est crucial pour moi dans n’importe quel club du monde”, a déclaré l’Allemand.

“Chelsea est célèbre pour avoir l’une des meilleures académies d’Europe, il doit donc y avoir un moyen de pousser les gars.

“Nous ne pouvons jamais oublier qu’il faut du temps pour faire partie de l’une des équipes les plus exigeantes du monde et bien sûr nous jouons pour des titres et des résultats, donc si vous voulez arriver ici, c’est l’un des plus grands défis pour un enfant.

“Mais nous n’arrêterons jamais de les pousser, nous les guiderons, nous les aiderons, et nous avons beaucoup de jeunes joueurs en particulier à l’avant.

“Nous avons beaucoup de jeunes joueurs d’Allemagne et d’autres pays étrangers et pas seulement de l’académie et cela nous excite parce que c’est agréable de les guider, de les aider et de leur apprendre et de suivre leur développement.

“Pour moi, c’est un sentiment que vous ressentez lorsque vous avez des joueurs affamés qui doivent gagner leurs résultats et gagner leurs titres ici, et que vous ne l’avez pas fait dans les autres clubs mais que vous voulez le faire ici.

“C’est établi pour moi les bases d’un certain esprit pour un certain style et cela signifie que nous voulons montrer une certaine intensité et une certaine faim pour rendre nos supporters fiers de nous.”