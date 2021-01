Chelsea a travaillé à un match nul vierge alors que Tuchel a pris son siège dans la pirogue pour la première fois; Les loups s’avèrent difficiles à casser malgré la domination des hôtes sur le ballon.

Et juste après cette impasse, Tuchel a insisté sur le fait qu’il pouvait fournir la personnalité hors du terrain pour faire de Chelsea des gagnants à long terme – et aussi une équipe que personne ne voulait affronter.

“A partir de maintenant, je ne vois pas trop de faiblesses: je vais me concentrer sur nos forces, le mélange est incroyable de l’équipe entre des joueurs expérimentés, de grandes personnalités et de jeunes talents affamés”, a déclaré Tuchel.

«J’ai l’habitude de créer l’énergie et l’atmosphère spéciales dont vous avez besoin pour créer la possibilité de gagner tous les trois jours dans une ligue comme celle-ci.

en relation

“Et je crois que nous pouvons le faire au quotidien. Ce que j’ai vu hier (à l’entraînement) était des choses très ouvertes, très utiles.

“Nous allons construire une équipe contre laquelle personne ne veut jouer. Et c’est le défi pour moi de le faire le plus rapidement possible.”

Chelsea n’a maintenant remporté que deux de ses neuf derniers matches de Premier League, et Tuchel a refusé de se demander si les Blues peuvent disputer le titre de champion de ce trimestre.

Lorsqu’on lui a demandé si Chelsea pouvait remporter la ligue cette saison, Tuchel a répondu: “Le titre, ooh, c’est loin, il faut être réaliste en même temps.

«Lorsque vous signez pour Chelsea en tant qu’entraîneur, vous avez tout à fait raison de vous attendre à vous battre pour des titres, des ligues de premier plan, des ligues de champions et des coupes.

(POOL / . via .)

“C’est absolument clair, mais en même temps, nous devons être réalistes qu’il y a beaucoup d’équipes et de points entre nous et le quatrième.

“Alors peut-être que c’est le meilleur moment maintenant pour intervenir au milieu de la saison, et nous ne pouvons pas perdre notre concentration en regardant trop loin devant nous.

«Nous devons rester maintenant et travailler quotidiennement sur les détails et la progression de notre jeu, et les points suivront.

“Je suis absolument sûr que nous avons la capacité de blesser tout le monde dans chaque ligue et compétition, et c’est mon travail d’en apporter la preuve le plus rapidement possible.”